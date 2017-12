Olympiacos - Juventus in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Olympiacos-Juventus, match valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro David Fernández Borbalán.

QUI OLYMPIACOS

Non capitava da 11 anni ai greci di affrontare l'ultimo matchday europeo senza avere nemmeno la possibilità di una "retrocessione" in Europa League: la squadra del Pireo sarà eliminata sicuramente da ultima, c'è da stabilire solo con quanti punti. L'allenatore Lemonis ha suonato comunque un po' la carica in conferenza stampa...

...ma senza nascondersi più di tanto: "Dobbiamo pensare anche al campionato, perché è la porta d'ingresso per entrare in Champions League anche il prossimo anno. Ho visto la sfida contro il Napoli di venerdì e la Juve ha dimostrato di poter battere qualsiasi squadra". Un messaggio chiaro: già sconfitti all'andata, i padroni di casa non saranno al massimo della motivazione.

Takis Lemonis dovrebbe scegliere un 4-2-3-1 con un buon utilizzo di titolari. Davanti a Proto non ci saranno né l'ex Genoa Figueiras, squalificato, né Botia, infortunato: spazio a Koutris, Cissè, Engels e Diogo. Romao e Odjidja-Ofoe stanno in mediana, in avanti la qualità di Sebà, Fortounis e Pardo alle spalle di Ansarifard (out anche Emenike).

QUI JUVENTUS

Dopo la vittoria nel big match di venerdì già citata, i bianconeri hanno eliminato le scorie di quella pesante sconfitta sul campo della Sampdoria e recuperato terreno in campionato, dove nella prossima giornata sono chiamati però ad un altro scontro diretto, in casa contro l'Inter.

Un tour de force tutt'altro che semplice da gestire, soprattutto in relazione alla gestione delle energie mentali: Allegri in conferenza stampa ha detto di aspettarsi i suoi "responsabili" in campo. I cali di tensione sono stati d'altronde uno dei punti di maggiore debolezza di Madama in questi primi mesi di stagione.

Un difetto antipatico, che si è già pagato in tante occasioni: fa storia, in tal senso, il KO interno contro la Lazio. Commettere errori del genere stasera potrebbe costare il passaggio del turno; c'è però da dire che in Europa, a differenza di quanto avvenuto in Serie A, i torinesi sono sempre rimasti all'erta.

Oggi, intanto, si sapeva già che non ci sarebbe stato Howedes; nello stesso reparto, a sorpresa, è stato escluso ieri dai convocati Giorgio Chiellini, colpito da una gastroenterite. E' invece sulla strada del recupero Mario Mandzukic, che però non dovrebbe comunque venire rischiato dal 1'.

Max Allegri è intenzionato a riproporre il suo "nuovo" 4-3-2-1, con pochi cambi rispetto agli uomini che sono scesi in campo venerdì. In porta Buffon rischia a causa di qualche acciacco con Szczesny pronto a subentrare, terzini De Sciglio (in ballottaggio con Rugani) e Alex Sandro con Benatia e Barzagli (anche lui in conferenza ieri; scalerebbe a destra in caso di impiego di Rugani) nel mezzo. Da qui in poi, tutti confermati: Khedira, Pjanic - che a causa di un affaticamento potrebbe però far largo a Bentancur - e Matuidi nel mezzo, Dybala e Douglas Costa in avanti alle spalle di Higuain.

STATISTICHE

Escludendo la gara d'andata, i confronti fra queste due squadre sono stati 10: sei le vittorie della Vecchia Signora al fronte di due pareggi e due successi dei biancorossi. Di questo ristretto ambito fa parte il più recente confronto allo stadio Georgios Karaiskakis, datato 22 ottobre 2014, col risultato di 1-0 con gol di Kasami. Nello stesso anno, la gara di ritorno, terminata sul 3-2, fu una delle gare più significative della prima gestione di Allegri.