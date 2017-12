Juventus, verso l'Olympiacos - Barzagli: "Spogliatoio sempre compatto, massima concentrazione per domani." - twitter juventus

Ultimo atto della fase dei gironi di Champions League, ma la Juventus dovrà ancora sudarsi la qualificazione, avendo solo un punto di vantaggio dallo Sporting Lisbona, attualmente terzo in classifica. Tra gli ottavi di finale e la Juventus, c'è l'Olympiacos, ormai fuori da giochi, ma non per questo un avversario da sottovalutare, come avverte il tecnico degli ellenici, Lemonis, che sprona i suoi a dare il massimo e onorare l'impegno. Ai microfoni della stampa, nella consueta conferenza prepartita, assieme ad Allegri, c'è Andrea Barzagli, che si presenta davanti ai giornalisti, al posto del debilitato Chiellini.

L'esperto difensore centrale predica massima prudenza e chiede alla squadra di cavalcare l'onda di entusiasmo, dopo l'importantissima vittoria al San Paolo contro il Napoli, come riporta tuttojuve.com: "Stiamo tutti molto bene, soprattutto sereni perchè le vittorie come quelle contro il Napoli fanno solo che bene alla squadra. Tuttavia, adesso siamo concentrati per domani, è fondamentale la sfida contro l'Olympiacos. Riguardo lo spogliatoio, questa è la nostra forza e le ultime chiacchiere che girano sono solo notizie infondate. Abbiamo sempre avuto la stessa mentalità, abbiamo fatto una grandissima partita venerdì, la sentivamo tanto e una prestazione del genere ci deve dare la spinta per affrontare questo periodo particolarmente tosto."

Rispetto ad inizio campionato, la Juventus sembra aver trovato una solidità difensiva, che mancava da diversi mesi. Per Barzagli, ora c'è più voglia di difendere e vede Benatia in crescita: "Forse ci mancava, inconsciamente, la voglia di difendere più duro, una corsa in più e la spinta per non prendere gol. In campionato se prendi tanti gol è facile perderlo, nelle ultime partite siamo cresciuti di più come collettivo, gli attaccanti si sacrificano e questo aiuta il gruppo ad alzare il livello difensivo. Benatia è un grandissimo difensore, ma a volte lui non ne è convinto ed è fondamentale che diventi un punto cardine a livello internazionale. E' necessario che si senta importante, lui può far crescere la squadra. Anche se domani giocheremo con una difesa nuova, senza il solito trio, sono pronto. La forza della Juventus è la profondità, siamo in grado di alternarci in molti e siamo un gruppo fatto per vincere. Chi gioca è perchè merita di essere della Juve."

Barzagli chiude la conferenza stampa con parole d'elogio per il principale acquisto estivo, Douglas Costa: "E' un giocatore che ci può fare veramente la differenza a livello di uno contro uno, creare superiorità, e questo è importante. Ha delle caratteristiche fondamentali nel calcio moderno, ha avuto il suo periodo di assestamento perchè non è facile venire a giocare in Italia, capire anche come funziona il calcio italiano, la nostra filosofia di gioco; adesso sta facendo delle grandi prestazioni e ci sta dando una grande mano, soprattutto per lo sviluppo del gioco, ma anche per la pericolosità che dà in attacco, vincendo gli uno contro uno, dando superiorità".

