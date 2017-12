Olympiakos - Juventus: tre punti per non rischiare | Twitter Bet365_it

Dopo il Napoli, l'Olympiakos. La Juventus passa da una partita importante ad una fondamentale, quella in terra di Grecia può consegnare ad Allegri il primo obiettivo della stagione, ovvero il passaggio della fase a gironi di Champions League ed il conseguente approdo agli ottavi di finale della maggior competizione europea.

La squadra bianconera è concentrata su questo scontro a tal punto che nella scorsa settimana più voci hanno definito questa come la gara fondamentale, non quella del San Paolo contro il Napoli e a ragion veduta. Allegri vuole i suoi concentrati al massimo per ottenere i tre punti e non disputare una partita speculando sul risultato del Camp Nou tra Barcellona e Sporting Lisbona. I bianconeri, infatti, hanno a disposizione due risultati su tre, ma solo la vittoria dà loro la possibilità di andare senza troppi patemi agli ottavi di finale. Per strappare la vittoria, Allegri, potrebbe tornare al 4-2-3-1 con Higuain sempre più inamovibile ed il ritrovato Mandzukic sulla fascia sinistra che assieme a Dybala, chiamato a tornare ad essere decisivo tramite gol, e Cuadrado comporranno il terzetto alle spalle del numero nove.

Qualche dubbio, il tecnico bianconero, lo ha in porta e a centrocampo. Come annunciato in conferenza stampa, Gianluigi Buffon ha un problema al polpaccio e potrebbe lasciare il posto a Szceszny, che sarebbe all'esordio in Champions con la maglia bianconera, mentre a metà campo è in dubbio Miralem Pjanic. Il bosniaco risente di un affaticamento muscolare dopo la trasferta di Napoli e la sua presenza domani sera è in dubbio, al suo posto potrebbe giocare Matuidi. Definitivamente out, invece Giorgio Chiellini, nemmeno convocato a causa di una gastroenterite che lo ha colpito nelle ultime ore prima della partenza.

Lemonis, invece, conferma il suo 4-2-3-1 schierandosi quindi a specchio con Ansarifard a guidare l'attacco sostenuto ai lati da Sebà e Pardo, con al centro Fortounis. Quest'ultimo come sempre avrà soprattutto compiti di raccordo tra la mediana e l'attaccante, che lasciato solo potrebbe soffrire la marcatura dei centrali bianconeri, verosimilmente Benatia e Barzagli. A centrocampi pronti a fermare le offensive torinesi ci saranno Romao e Odjidja, in gol nell'ultima partita di Champions League giocata due settimane fa contro lo Sporting Lisbona.

OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Proto; Koutris, Cissè, Engels, Diogo; Romao, Odjidja-Ofoe; Sebà, Fortounis, Pardo; Ansarifard.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.