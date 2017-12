Juve, le ultime da Atene | Twitter Juventus

Rimangono ormai poche ore prima del calcio d'inizio di Olympiakos-Juventus, partita decisiva per la sorte dei bianconeri in Champions League. La squadra torinese deve ottenere i tre punti per essere certa del passaggio del turno, anche se in caso di non vittoria dello Sporting Lisbona a Barcellona la qualificazione è certa.

La Juventus si presenta ad Atene forte della vittoria ottenuta al San Paolo con una prestazione solida, rocciosa, come mai prima in questa stagione, ma con qualche defezione di troppo. Per la capitale greca non è partito Giorgio Chiellini, colpito da una gastroenterite prima dell'ultimo allenamento a Vinovo, e con lui Benedikt Howedes, fuori fino all'anno prossimo per un problema muscolare, l'ennesimo di una stagione che sembra maledetta per l'ex Schalke. Ai due difensori si aggiungono i problemi Buffon e Pjanic. Ieri, in conferenza stampa, Massimilano Allegri ha annunciato i malesseri che attanagliavano i due, ovvero un problema al polpaccio per l'estremo difensore ed un affaticamento per il bosniaco e nelle ultime ore sembra aver preso una decisione sul da farsi.

Infatti, stando a quanto traspare dalla rifinitura mattutina svoltasi nell'albergo ateniese, entrambi i calciatori dovrebbero stare a riposo, anche in vista di un impegno complicato come quello di sabato sera contro l'Inter. Al posto di Buffon, ovviamente, scenderà in campo Szczesny, mentre per sostituti Miralem Pjanic è aperto un ballottaggio tra i due giocatori più adatti a prenderne il posto: Claudio Marchisio e Rodrigo Bentancur. Il numero otto è in vantaggio sul giovane urugagio, sia per l'esperienza, sia per il momento di formo, visto che l'ex Boca non scende in campo dal primo minuto dallo scorso 25 Ottobre contro la Spal.

Al momento quindi si va verso un 4-3-2-1, come nelle ultime tre gare, con De Sciglio confermato sulla destra e la coppia centrale di difesa formata da Andrea Barzagli e Mehdi Benatia, a completare il quadro Alex Sandro. A metà campo possibile l'impiego di Matuidi, Khedira e Marchisio, mentre dietro a Higuain ci sarà Paulo Dybala assieme ad uno tra Douglas Costa e Juan Cuadrado.