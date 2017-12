Juve agli ottavi di Champions, Allegri: "Troppi errori nel secondo tempo"

twitter.com

Obiettivo centrato e missione compiuta. La Juventus di Allegri vince in Grecia contro l'Olympiacos, soffrendo in alcuni tratti della gara e si guadagna il pass per gli ottavi di finale della Champions League. Allegri aveva indicato questo come uno degli obiettivi primari della stagione bianconera. Ora la testa può andare completamente sul campionato fino a febbraio.

Ai microfoni di Premium Sport Allegri ha commentato la sfida, scherzando anche su una caratteristica che sembra appartenere in particolare ai tifosi della Juventus: "Nel secondo tempo abbiamo sbagliato abbastanza e la partita poteva cambiare nel primo tempo, era difficile, bisogna migliorare la condizione di alcuni, sbagliamo troppo tecnicamente. Dybala? Oggi alcune cose non gli vengono bene, ci sta, un momento così, Paulo deve stare sereno allenarsi, trovare una condizione migliore come altri. Primo tempo non divertente, perché la squadra non riesce a mantenere la medesima cadenza? Appannamento perché abbiamo sbagliato passaggi, uscite, devi capire il momento della partita e difenderti, a Napoli era successo lo stesso, bisogna muoversi nel calcio.

A Napoli abbiamo concesso dei tiri, qui la partita e' stata fatta bene e ci siamo adattati, abbiamo anche avuto più azioni favorevoli del Napoli, non era facile, poi in quella gara ci siamo fermati, dobbiamo lavorare. Dobbiamo migliorare perché quando la partita devi chiudere va chiusa, nella gestione della palla, errori di misura, errori di passaggio. I tifosi juventini devono essere più positivi, andiamo in finale e vediamo, i tifosi hanno questa negatività, andiamo in finale e vediamo..." Anche Cuadrado ha commentato il successo: "Sono contento era importante vincere, passare il turno era il primo obiettivo, ora pensiamo all'Inter, gara importante. No, dopo il gol non ci abbiamo pensato, era difficile, dobbiamo migliorare, dare il massimo e crescere. Senza gol? Importante, fare la partita, non prendere gol. Stiamo lavorando meglio in fase difensiva, dobbiamo continuare così".