Juve, Cuadrado pensa già all'Inter: "Faremo una grande partita, Spalletti gli ha dato qualcosa"

Juan Cuadrado dopo la vittoria bianconera di ieri sull'Olympiacos. | juventus.com

"Sono sicuro che faremo una grande partita". Una dichiarazione sì, ma che sa di guerra quella di Juan Cuadrado, esterno offensivo della Juventus autore di un avvio di stagione tutto sommato positivo, in vista del prossimo big match a cui i bianconeri saranno chiamati, in casa contro l'Inter, per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Ma prima un passo indietro al più recente dei successi juventini, quello per 0-2 sull'Olympiacos valso il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, nell'intervista che il colombiano ha oggi concesso a Sky Sport, come riportato dal sito ufficiale della Vecchia Signora: "Siamo tutti molto contenti, perché stiamo lavorando sodo sulla fase difensiva e i risultati si vedono. Anche ieri era importante non prendere gol e raggiungere il primo obiettivo della nostra stagione: passare il turno". E sul gol che proprio lui ha realizzato, l'ex Chelsea - non dimenticando i precetti di Allegri - dice: "Il mister insiste molto affinché io tagli verso la porta, creando superiorità numerica quando la palla è dall'altra parta: lo sto facendo di più rispetto a un tempo, e devo ringraziare Alex Sandro che spesso mi mette il pallone proprio lì".

Il terzino brasiliano ha servito un assist perfetto ieri sera al suo compagno sudamericano, che conclude dicendo: "Spero un giorno di potergli restituire il favore, anche se per le nostre caratteristiche di gioco sono più che altro Mandzukic e Higuaín ad attaccare le porta sul secondo palo, e quasi sempre i miei assist sono per loro".

Col derby d'Italia che incombe, la memoria del numero 7 dei campioni d'Italia non può non andare a quel gol tanto bello quanto pesante che proprio lui realizzò lo scorso 5 febbraio, proprio all'Allianz Stadium, proprio contro i nerazzurri: "Un gol molto importante, simile a quello appena realizzato da De Sciglio al Crotone, che ci ha dato una vittoria che serviva tantissimo".

In questa stagione, per gli storici rivali, la musica è però ben diversa e molto più dolce, grazie anche al cambio di guida tecnica: "Da quando è arrivato Spalletti stanno andando molto bene: si vede che ha dato qualcosa in più rispetto allo scorso campionato. Sono forti e dovremo stare tutti molto attenti, ma noi siamo una grande squadra e dobbiamo stare tranquilli e cercare di fare risultato davanti ai nostri tifosi, che è la cosa più importante". Ovviamente i calciatori sono galvanizzati dall'aria che si crea per queste partite così importanti: "Giocare queste partite da una carica in più, ti viene spontaneo dare il 100% e segnare: la cosa più importante è scendere in campo con la voglia di fare bene".

La vespa chiude con una battuta sulla sua vena religiosa, ormai nota ai più anche grazie ai social: "Sono credente e mi affido molto al Signore. Ringrazio sempre Dio per avermi dato questo talento e in ogni allenamento ed ogni partita cerco di dare il meglio. Tutto ciò che sono, è grazie a Lui".