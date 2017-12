Juventus - Inter: i convocati e la probabile formazione

Google Plus

Alcuni giocatori della Juventus festeggiano dopo un goal / JuventusTwitter

La Juventus, dopo aver archiviato con calma la pratica Napoli e quella Champions, si appresta ad affrontare un'altra sfida che sulla carta risulta parecchio ostica. Juventus - Inter come tutti noi ben sappiamo non è mai stato un match facile.

Allegri dopo la rifinitura a Vinovo ha stilato la lista dei 22 giocatori che saranno presenti all'Allianz Stadium sabato sera, per il big match delle 20.45.

I CONVOCATI - 2 De Sciglio; 3 Chiellini; 4 Benatia; 5 Pjanic; 5 Khedira; 7 Cuadrado; 8 Marchisio; 9 Higuaín; 10 Dybala; 11 Douglas Costa; 12 Alex Sandro; 14 Matuidi; 15 Barzagli; 16 Pinsoglio; 17 Mandzukic; 22 Asamoah; 23 Szczesny; 24 Rugani; 27 Sturaro; 30 Bentancur; 33 Bernardeschi; 35 Loria

Assente dunque Marko Pjaca che sarà aggregato alla primavera. Il croato dopo una serie di brutti infortuni non è pronto al 100% e Allegri lo ha dunque aggiunto alla lista delle giovanili bianconere. Fuori anche Buffon per un problema al polpaccio insieme ai soliti Howedes e Lichtsteiner. E' possibile preparare dunque, un probabile 11 che potrebbe scendere in campo domani.

Dubbio sulla corsia di sinistra tra Mandzukic e Douglas Costa, mentre a centrocampo l'ottima forma di Matuidi potrebbe prevalere su Khedira. In difesa Chiellini si è ripreso e dovrebbe partire titolare con Benatia. L'assenza di Buffon permetterà a Szczesny di scendere in campo titolare.