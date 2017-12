Serie A, Juventus - Inter: Derby d'Italia scottante

La Juventus, dopo aver affrontato il Napoli, torna a una grande sfida. Il derby d'Italia è sempre stato sinonimo di emozioni, quelle emozioni che possono conferire solo partite di un certo livello. All'Allianz Stadium arriva l'Inter, squadra forte di numerosissimi successi in campionato e capolista in Serie A. I bianconeri si trovano a meno 2 dalla squadra di Luciano Spalletti, prima a più uno sul Napoli.

Di nuovo l'Inter, di nuovo a Torino. L''ultima partita casalinga della Juventus contro i neroazzurri è stata il 5 Febbraio 2017 con un 1-0 secco dei bianconeri grazie al goal del solito Juan Cuadrado. Nell'imponente Allianz Stadium la Juventus scenderà con l'imperativo di vincere per assicurarsi un momentaneo primo posto. La vittoria a Napoli della scorsa settimana ha consolidato gruppo e tifosi che ora hanno grandi aspettative verso la compagine di Max Allegri.

Come 7 giorni fa, la Juventus ha qualcosa da ottenere. E' una partita importante e Allegri sicuramente utilizzerà uno stile di gioco prudente, in grado di limitare i punti forti di questa Inter che, con l'arrivo di Spalletti, è ormai rinata. In conferenza, il tecnico ha confermato lo spessore della partita.

I dubbi di formazione sono ormai all'ordine del giorno per il tecnico livornese. Buffon probabilmente darà forfait e al suo posto ci sarà Szczesny. In difesa recupera Chiellini che ha buone chance di giocare in coppia con Benatia. Alex Sandro potrebbe partire titolare ma c'è sempre la possibilità di vedere in campo Asamoah, sulla corsia destra invece ci sarà De Sciglio. A centrocampo la presenza di Pjanic sembrerebbe essere sicura, dopo le ottime prestazioni a seguito dell'infortunio. Il ballottaggio lì è tra Khedira e Matuidi. Il francese è in ottima forma ma anche le doti e le qualità del tedesco ex Real Madrid potrebbero tornare utili alla Vecchia Signora.

Il dubbio più consistente arriva in attacco. Paulo Dybala dovrebbe giocare nonostante le ultime voci. Un super Higuain guiderà il reparto avanzato bianconero. Sulle fasce, ci saranno molto probabilmente Douglas Costa e Juan Cuadrado. Mario Mandzukic, pienamente recuperato, dovrebbe partire dalla panchina.

Un probabile 11:

Juventus: 4-2-3-1 - Szczesny; Asamoah, Chiellini, Benatia, De Sciglio; Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Dybala, Cuadrado, Higuain.

Calcio d'inizio all'Allianz Stadium di Torino alle 20.45. L'arbitro sarà Paolo Valeri della sezione Roma.