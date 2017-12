Juventus - Inter in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Si gioca all'Allianz Stadium, impianto da 41.500 posti a sedere situato a Torino.

Se volete sapere ogni sfumatura della sfida, ecco la dettagliata guida offerta dalla nostra redazione.

Spalletti conferma modulo - 4-2-3-1 - e ritrova alcune pedine importanti. In porta Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Skriniar, Miranda e Santon. Vecino e Gagliardini in cabina di regia, Borja Valero dietro Icardi con Candreva e Perisic ali.

Non svegliate l'Inter. La compagine capitanata da Spalletti è protagonista di un campionato pressoché perfetto, che recita 12 vittorie 3 pareggi nelle 15 gare giocate. Sono 39 i punti raggranellati, che valgono il primo posto in solitaria a +1 sul Napoli.

Appena sotto - terza - c'è la Juventus, avversaria di questa sera. Higuain & Co proveranno a far valere il fattore casa ed a tornare primi per una notte, dall'altra l'Inter cercherà di tenere lontana la vecchia signora blindando il primato, almeno per una notte. Per la super sfida tornano elementi importanti, come Gagliardini e Vecino in mediana e Miranda al centro della difesa. E, davanti, c'è sempre Icardi.

Allegri vara il 4-3-2-1. In porta Szczesny, difesa composta - destra verso sinistra - da De Sciglio, Benatia, Chiellini ed Asamoah. Pjanic vertice di centrocampo, Marchisio e Matuidi mezz'ali; davanti, Cuadrado e Mandzukic a supporto di Higuain.

La Juventus arriva al giro di boa con delle certezze ritrovate. La vittoria contro il Napoli al San Paolo - costruita perfettamente, con un piano tattico che ha ingabbiato gli uomini di Sarri - firmata dall' ex Higuain ha proiettato i bianconeri al terzo posto, a -2 dalla vetta, occupata dall'Inter .

Allegri ed i suoi puntano a riconquistarla il prima possibile, ed il big match di stasera rappresenta una seconda, allettante, occasione. Arriva proprio l'Inter all'Allianz stadium, imbattuto in questa stagione e con la miglior difesa del campionato in coabitazione con Napoli e Roma. In Champions, la vittoria in Grecia contro l'Olympiakos ha permesso alla vecchia signora di staccare il pass per gli ottavi come 2^ forza del girone dietro il Barcellona.

Sono 168 i precedenti totali tra le due compagini nella massima serie. Comanda la Juventus con 80 vittorie, l'Inter ne annovera 46, mentre sono 42 i pareggi. L'ultimo head to head risale al Febbraio dell'anno in corso. Allo Juventus Stadium, Cuadrado sul gong del primo tempo risolve una gara tirata.

Arbitra Paolo Valeri coadiuvato da Giallatini e Dobosz, quarto uomo Banti. V.A.R. (video assistant referee) Irrati, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Meli.