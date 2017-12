Juventus, per il Bologna recupera Buffon

Allenamento sulla neve per la Juventus che ha trovato Vinovo completamente imbiancato dalle precipitazioni dei giorni scorsi. Sul campo del J-Training Center la squadra ha svolto la prima seduta della settimana che porterà i bianconeri al Dall'Ara di Bologna per una partita mai facile da affrontare. Agli ordini di Massimiliano Allegri e del suo staff, i calciatori juventini hanno affrontato un allenamento improntato dapprima sulla parte atletica ed infine sul lavoro con la palla.

Come detto dal tecnico bianconero nella conferenza stampa pre-Inter, queste settimane saranno importanti per far recuperare la condizione persa da alcuni giocatori, Dybala ed Alex Sandro su tutti, ed è proprio per questo che il livornese insisterà molto nei prossimi giorni sulla parte atletica. Nella seduta di oggi i giocatori hanno svolto soprattutto esercizi di allunghi, ma la nota positiva è che quasi tutti i calciatori hanno preso parte all'allenamento. Miralem Pjanic, uscito malconcio dal match di sabato sera contro l'Inter a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra, ha lavorato parzialmente con i compagni tranquillizzando un po' tutti sulla sua partecipazione alla trasferta di Bologna.

Hanno invece svolto lavoro personalizzato Gianluigi Buffon e Stephan Lichtsteiner, entrambi fuori uso dalla trasferta di Atene, ma tutti e due in fase di recupero. Soprattutto il numero uno sembra essere facilmente recuperabile per il match di domenica pomeriggio, con Szczesny che dovrebbe tornare a sedersi in panchina. Si è allenato a parte anche Giorgio Chiellini, un altro giocatore uscito malconcio dal big match di sabato sera per un problema alla coscia destra.

Nota di colore, che fa capire lo spirito positivo che regna in casa Juventus, è la battaglia a palle di neve che si è svolta prima dell'inizio della seduta d'allenamento e prontamente documentata dai profili social della società.