Serie A, Bologna - Juventus: precedenti e curiosità

Massimiliano Allegri durante l'ultima conferenza stampa / JuventusTwitter

La Serie A non si priverà, sebbene breve, di una sosta natalizia. Prima di ciò andrà in scena la sedicesima giornata del campionato italiano con gare particolari e interessanti. Una fra tutte è Bologna - Juventus, che si giocherà allo stadio Dall'Ara domani alle 15. I bolognesi però ricordano i match contro la Juventus come una sorta di impresa da portare a termine; sono infatti 78 partite giocate fino ad ora in Serie A e il Bologna non ha di certo i precedenti dalla propria parte.

Fino ad ora, in Serie A, la Juventus contro i rossoblu ha totalizzato 31 vittorie (di cui una in Serie B), 25 pareggi e 22 sconfitte. Ma la cosa che rende unica questa partita è il fatto che i bianconeri non perdono un match contro il Bologna dalla stagione 1998/1999, con un 1-0 a favore dei Felsinei. Da quell'anno in poi sono stati frequenti i pareggi tra le due squadre (addirittura 21!). Per ricordare una grande vittoria dei rossoblu contro i bianconeri bisogna ritornare al lontano 1930 quando il Bologna sconfisse con un sonoro 4-0 la Juventus di Carcano. 60 anni fa invece furono i Petroniani a incassare 5 reti dalla VecchiaSignora, allora allenata da Carver.

In più non è nemmeno la prima sfida tra Donadoni e Allegri che dalla panchina, si sono affrontati ben 13 volte. Il tecnico livornese ha sempre avuto la meglio sull'ex allenatore del Parma: 9 vittorie, 2 pareggi e solamente due sconfitte. Allegri inoltre non ha mai perso contro il Bologna totalizzando un Palmares di 4 pareggi e 10 vittorie.

Tirando le somme il Bologna non ha sicuramente le sfide in passato dalla propria parte. Nonostante ciò la Juventus per vincere e per scalare la classifica non può permettersi cali di concentrazione, e tutta la squadra lo sa bene.