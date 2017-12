Bologna - Juventus: i convocati e la probabile formazione dei bianconeri

Mandzukic e Khedira nell'ultimo allenamento prima della trasferta / Sami Khedira Twitter

Sono 21 i giocatori che Max Allegri ha deciso di portare con sé nella trasferta a Bologna in vista del match contro i felsinei. La Juventus è reduce da un pareggio interno contro l'Inter che ha allontanato ancora di qualche punto la distanza tra le due squadre. Il tecnico livornese si prepara dunque per il prossimo impegno e dopo l'ultimo allenamento a Vinovo ha reso ufficiale, nel primo pomeriggio, la lista di giocatori che lo accompagneranno in Emilia Romagna.

Portieri: Pinsoglio, Szczesny, Loria.

Difensori: De Sciglio, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Rugani.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro, Bentancur.

Attaccanti: Higuain, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Pjaca, Bernardeschi.

Come si può ben vedere dalla lista, Allegri deve fare conto di alcune assenze importanti che comprometteranno le scelte per la formazione. Fuori ancora Howedes, Buffon, Chiellini e Cuadrado, tutti e quattro per problemi muscolari. Il tecnico livornese però potrà giovare di un lieto ritorno in squadra, quello di Marko Pjaca. L'attaccante ex Dinamo Zagabria ha subito una serie di brutti infortuni che lo hanno tenuto fuori dai campi di calcio per ben 9 mesi.

Ecco una probabile formazione che Allegri potrebbe utilizzare al Dall'Ara:

Il 4-3-3 sarebbe il modulo più plausibile. L'assenza di Buffon farà giocare Szczesny, mentre in difesa il dubbio tra Barzagli e Rugani, come già espresso in conferenza stampa, rimane. Potrebbe partire titolare anche Marchisio, al posto di Pjanic reduce da un breve stop. In attacco spazio a Douglas Costa che accompagnerà nel tridente Higuain e Mandzukic. Alex Sandro invece partirà titolare quasi sicuramente accompagnato sull'altra fascia da De Sciglio.