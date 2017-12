Coppa Italia: i precedenti tra Juve e Genoa | Twitter Cuccureddu

Archiviata la terzultima giornata di Serie A, si torna alla fase ad eliminazione diretta della Coppa Italia. Appuntamento a mercoledì, ore 20.45 all'Allianz Stadium. Continuano dunque gli ottavi di finale che già hanno visto delinearsi un quadro ben definito, in attesa di Juventus e Roma. Proprio le due squadre con il maggior numero di coppe si sfideranno a distanza, nella speranza di incontrarsi il 3 gennaio. La Genova rossoblu per i primi, la Torino granata per i secondi. Guardando i precedenti tra Juventus e Genoa, notiamo come l'ultima partita sia stata giocata circa venticinque anni fa, quando la competizione non era ancora ad eliminazione diretta e sempre agli ottavi di finale.

Dopo l'uno a zero casalingo, la Juventus riuscì ad espugnare anche il Marassi con un roboante tre a quattro. All'andata, Möller segnò il gol decisivo per poi ripetersi anche al ritorno, insieme ad una doppietta di Casiraghi al ritorno e ad un finale di gara scopiettante, con ben tre gol (due di marca genoana ed uno bianconera) negli ultimi dieci minuti. Decisivo fu in questo caso Dino Baggio, con una bordata da fuori area che si insaccò alle spalle dell'ex portiere bianconero Tacconi. E di nuovo un incrocio con l'altro match. Quella competizione vide i bianconeri eliminati da cugini del Torino che a loro volta vinsero la competizione battendo la Roma nelle due finali.

Ed è sempre agli ottavi che troviamo l'ultima vittoria genoana. Per farlo dobbiamo andare indietro nel tempo di parecchio, poco prima dello scoppio della seconda Grande Guerra. È infatti del 1938/1939 l'unica vittoria a marca Genoa, di misura per zero a uno. Piccola curisoità: all'epoca, l'attuale Genoa si chiamava "Genova 1893". La somma complessiva dei precedenti tra Juve Genoa recita dunque un borsino più che favorevole per i bianconeri. Su sette incontri disputati, ben sei sono le vittorie della Juventus a fronte della (vecchissima) vittoria rossoblu genoana anteguerra. Troveremo quindi da un lato i bianconeri alla difesa del titolo, dall'altro le restanti squadre pronte a darsi battaglia per la conquista di un trofeo che ormai si trova a Vinovo da ben tre anni consecutivi.

La squadra genoana ha ritrovato una certa continuità di risultati con l'arrivo di Ballardini in panchina e sicuramente vorrà vendetta (sportiva, si intende) contro la squadra campione d'Italia che in campionato è stata autrice di una rimonta spettacolare e trascinata da un super Dybala, oggi alla ricerca del riscatto. Da un due a zero per i padroni di casa, ad un quattro a due per i bianconeri ospiti. Le partite tra Genoa e Juventus non sono mai banali. Vedremo se anche questi ottavi di finale rispetteranno la tradizione.