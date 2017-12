Juve, il calciomercato è già iniziato: Paratici a Bergamo per tre giocatori

Ormai si sa, il calciomercato estivo va pianificato già ad anno in corso, altrimenti si arriva a Giugno con le idee confuse ed un piano d'azione non chiaro in testa. La Juventus ci ha abituato ormai da anni a pianificare in maniera ottimale la sessione di mercato estiva, salvo casi eccezionali come Bonucci e Alves della scorsa estate, e anche quest'anno sta già gettando le basi per il futuro.

Il primo di Luglio arriveranno sicuramente in bianconero Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola, due giocatori visionati attentamente nella partita di ieri sera da Fabio Paratici. Il difensore centrale si è messo in mostra segnando due gol, uno poi annullato, confermando le sue doti nel gioco di testa. Oltre a questo, però, c'è di più. Caldara, infatti, si sta dimostrando essere un ottimo difensore centrale, con fondamentali solidissimi che raramente lo fanno andare in difficoltà. La dichiarazione rilasciata ieri sera ("Le partite della Juve le guardo sempre, anche se so di dover aspettare altri sei mesi"), poi, ha già fatto impazzire i tifosi bianconeri che non vedono l'ora di vederlo con la propria maglia addosso. Lo stesso si può dire di Spinazzola, già richiesto da Madama in estate ma trattenuto a forza dall'Atalanta. L'esterno scuola Juve sta tornando sui livelli della scorsa stagione dopo un inizio opaco, legittimando il suo ritorno alla casa base.

L'oggetto del desiderio di Paratici però è un altro e porta un nome slavo: Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio è un nome chiacchieratissimo in sede di mercato, già quest'estate la Juve ci ha provato, e in quest'annata biancoceleste sta alzando ulteriormente il proprio livello di calcio, raggiungendo quello dei top player del ruolo. Il calciatore della Lazio sa fare tutto e lo sa fare bene, come dimostrato ieri sera contro l'Atalanta, bucata due volte dal suo tiro. Stando a quanto riporta Tuttosport, la Juventus è seriamente intenzionata a strappare il talento serbo dalle mani di Lotito, che però non è una bottega a buon prezzo. Verosimilmente il numero ventuno della Lazio andrà via per una cifra superiore ai sessanta milioni e la Juventus dovrà muoversi in fretta se vuole evitare un'asta milionaria nei prossimi mesi.