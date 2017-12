Coppa Italia, Juventus - Genoa : i convocati e la probabile formazione dei bianconeri

Allegri sorride in conferenza / Juventus.com

In serie A i bianconeri con pazienza e perseveranza stano continuando piano piano la propria scalata della classifica. La vittoria contro il Bologna e la sconfitta dell'Inter contro l'Udinese hanno permesso alla Juventus di posizionarsi al secondo posto, a meno uno dal Napoli allenato Maurizio Sarri.

LaVecchia Signora non si ferma e domani scenderà nuovamente in campo in contrapposizione al Genoa, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Alle 20.45 si terrà così l'esordio della Juventus in questo torneo, che i bianconeri hanno vinto ben 12 volte. I campioni in carica dunque affronteranno i Grifoni di Davide Ballardini, quart'ultimo in campionato e alla ricerca di una propria identità per non sprofondare ancora di più nei bassifondi della classifica di Serie A.

Massimiliano Allegri dopo l'ultima rifinitura a Vinovo ha diramato la propria lista dei convocati. I ragazzi che seguiranno il mister livornese in questo impegno casalingo sono 21:

I CONVOCATI - 3 Chiellini, 4 Benatia, 5 Pjanic, 6 Khedira, 8 Marchisio, 9 Higuaín, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi,15 Barzagli, 16 Pinsoglio, 20 Pjaca, 22 Asamoah, 23 Szczesny, 24 Rugani, 26 Lichtsteiner, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 35 Loria.

Out dunque De Sciglio, rimasto fuori per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Sempre assenti dalla lista Cuadrado, Mandzukic e Buffon così da farli recuperare al meglio in vista del big match contro la Roma.

Possiamo abbozzare un probabile 11 iniziale. In conferenza il tecnico livornese ha più volte ribadito il fatto che la Juventus ha la priorità di passare il turno, e non vuole che i giocatori sottovalutino questa gara. Ma vediamo più nel dettaglio come potrebbe schierare i suoi Max Allegri:

Ritorna dunque Lichtsteiner titolare. Rugani confermato al centro della difesa con uno tra Barzagli e Chiellini. L'ex allenatore del Milan non esclude la presenza di Marchisio in mezzo. In attacco Bernardeschi e Dybala giocheranno quasi sicuramente, ma il ruolo della Joya sarà quello di prima punta nel 4-3-3. Le qualità dell'argentino sono molteplici e l'allenatore bianconero ha intenzione di metterle in mostra proponendolo in questo "nuovo" ruolo.