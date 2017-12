Pjanic: "Migliorato grazie ad Allegri. Scudetto obiettivo numero uno"

pjanic parla della stagione della juventus puntando alla vittoria del titolo

E' uno dei perni della Juventus grazie anche al lavoro del tecnico Massimiliano Allegri che ha puntato su di lui nell'inedito ruolo di regista davanti alla difesa. Parliamo di Miralem Pjanic che ha ampiamente ripagato la strategia dell'allenatore toscano con un rendimento finalmente costante che gli ha permesso di diventare uno dei centrocampisti più forti del nostro campionato.

Il regista bosniaco, ai microfoni della rivista Undici, ha spiegato l'importanza di Allegri per la sua crescita calcistica e professionale, auspicando poi la vittoria del settimo scudetto di fila e di migliorare ulteriormente dal punto di vista individuale.

“Alla Juventus mi sento molto responsabilizzato perché mister Allegri mi chiede di far giocare bene la squadra. Se si arrabbia spesso con me è perché vuole che divento uno dei migliori, vuole che non sbaglio nulla. Crede tanto in me, e questo è uno stimolo in più. Quando sono arrivato alla Juve, Allegri mi ha detto che nel futuro mi vedeva davanti alla difesa: era quello il suo obiettivo per me. Mi sono messo a disposizione, ora mi trovo bene in un ruolo dove posso dare una mano importante alla squadra”.

Sulla lotta scudetto più agguerrita che mai: “Quest'anno ci sono tantissime buone squadre in lotta per il campionato, Napoli, Inter, Roma, Lazio, e tutti vogliono che la Juve smetta di vincere. Questo ci dà una motivazione in più. Speriamo a maggio di festeggiare, il nostro obiettivo numero uno è lo scudetto. Vogliamo fare qualcosa di straordinario vincendo il settimo scudetto di fila quest'anno, sarebbe veramente una cosa incredibile, da mostri”.

Si parlava di una spaccatura nello spogliatoio bianconero ma Pjanic smentisce seccamente: “La gente pensa che vincere per la Juve sia facile. In realtà noi dedichiamo tantissimo tempo al lavoro, ci sacrifichiamo ogni giorno. Quando ho letto di screzi nello spogliatoio, ho capito che si cercava di destabilizzare il nostro ambiente. Lo spogliatoio è sempre unito e formato da persone responsabili, con cui, quando le cose non vanno bene, si riesce a parlare tranquillamente. Quando ero nella Roma giocavamo un buonissimo calcio, ci ripetevamo sempre: questo è l'anno buono, siamo forti. Però arrivavano partite dove non eravamo presenti. La Juve invece dimostra sempre di essere presente”.

Un Pjanic che aspira a diventare ancora più forte: “Io voglio migliorare tanto, voglio che il mio nome sia ricordato. Sto mettendo la massima serietà, la massima professionalità per fare passi avanti, e da quando sono alla Juve ne ho fatti. Adesso voglio continuare, ho una carriera davanti ancora lunga. In una grande società migliori sempre e io sono in una grandissima società, dove lavoro quotidianamente con gente incredibile”. [Fonte Tuttomercatoweb]