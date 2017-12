Juventus - Genoa in diretta, LIVE Coppa Italia 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Genoa, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Ezio Maresca (sez. di Napoli).

Diretta Juventus-Genoa

QUI JUVENTUS

I bianconeri hanno di recente agganciato il secondo posto in campionato, in particolare andando a battere il Bologna a domicilio per 0-3; in Champions League, allo stesso tempo, è arrivato il passaggio del turno nella fase a gironi. Ora c'è da competere sul terzo fronte diverso della stagione.

Attenzione, però: Allegri ha sempre chiesto di rispettare questa competizione. Oggi in particolare occhio agli avversari per evitare figuracce, guai a sottovalutarli: anche con un big match alle porte, come quello del prossimo sabato contro la Roma, occhi aperti in questo impegno.

In conferenza stampa il tecnico ha anche fatto il punto sugli indisponibili: Mandzukic - che non si è allenato nemmeno lunedì - e De Sciglio sono i nuovi entrati, rispettivamente per un taglio profondo sulla coscia ed un risentimento al flessore. Sempre out capitan Buffon ed Howedes.

Fra i convocati, l'ultimo assente è Juan Cuadrado: nell'attacco juventino dunque trova finalmente spazio dal 1' il neo-acquisto Bernardeschi, che si è visto poco in questo primo periodo con Madama - come al solito per i più giovani. Meno probabilità di vedere invece Marko Pjaca, ancora non al 100% dopo la rottura del crociato di quasi nove mesi fa.

Massimiliano Allegri è dunque orientato verso un 4-3-2-1 con Szczesny fra i pali e, sulle corsie, il rientrante Lichtsteiner ed Asamoah. Barzagli - intervistato poco tempo fa - il favorito per affiancare Rugani come centrale, in mediana Marchisio (o Sturaro), Bentancur e l'instancabile Matuidi. Dybala e Bernardeschi dietro ad Higuain (anche lui in leggero dubbio) in avanti.

Live Juventus-Genoa

QUI GENOA

I rossoblù sono invece nel pieno centro della lotta per non retrocedere, ma hanno ottenuto dei segnali importanti per la permanenza in Serie A dopo il cambio della guida tecnica da Juric a Ballardini, non ultimo l'importante pareggio dello scorso weekend contro la Fiorentina. Insomma, occhio.

Il nuovo mister ha portato fiducia e concentrazione: oggi non al meglio soltanto Spolli oltre al giovane Pellegri, con l'argentino che comunque siederà in panchina. C'è invece un nuovo acquisto fra i panchinari: si tratta di Giuseppe Rossi, tesserato da poco a parametro zero, che contro la Vecchia Signora siglò una tripletta quando vestiva la maglia della Fiorentina.

Oggi comunque Pepito non è al meglio e starà in panchina nel 3-5-2 di Davide Ballardini, che in attacco è pronto a schierare Centurion e Galabinov (in gol nell'ultima sfida di campionato fra Grifone e campioni d'Italia). Andando a ritroso, sulla linea mediana troviamo Lazovic, Omeonga, Cofie, Ricci e Laxalt favoriti nei rispettivi ballottaggi, mentre in difesa Biraschi, Rossettini e Zukanovic. In porta, come sempre in Coppa, c'è Lamanna.

Diretta live Juventus-Genoa

PRECEDENTI

Qui abbiamo fatto il punto sui precedenti in TIM Cup fra le due squadre: abbiamo già menzionato l'ultimo duello in ordine cronologico fra queste due compagini, con una pirotecnica vittoria per 2-4 degli ospiti a Marassi (tripletta di Dybala, in mezzo il gol-vittoria di Cuadrado). A Torino, l'ultimo precedente risale al 23 aprile: fu uno schiacciante 4-0 in favore dei padroni di casa, sempre nel massimo torneo per club nazionali (autogol di Munoz, poi reti di Dybala, Mandzukic e Bonucci).