Coppa Italia, ottavi di finale: le formazioni ufficiali di Juventus-Genoa

Il gol di Dybala contro il Genoa allo Stadium nella scorsa stagione. | juventus.com

Natale è sempre più vicino, ma il grande calcio europeo non si ferma affatto. In tutto il continente, si continua a giocare: nella maggioranza dei casi è il momento in cui si dà spazio ai vari tornei secondari rispetto ai campionati. Per quanto ci riguarda, dunque, ci sono in programma gli ottavi di finale di Coppa Italia: a dire il vero il programma di oggi è stato già in gran parte svolto nel pomeriggio, con le vittorie di Atalanta e Torino ai danni di Sassuolo e Roma. All'appello manca soltanto il posticipo, che vedrà la detentrice Juventus vedersela con il Genoa, in una sfida sulla carta scontata ma che potrebbe nascondere diversi spunti.

La truppa di Max Allegri non può sbagliare - verrebbe da dire, come al solito. Questo il messaggio chiave del tecnico alla vigilia di un ottavo di finale che potrebbe rivelarsi insidioso, poichè collocato a pochi giorni dal big match di Serie A contro la Roma - che tra l'altro il suo impegno l'ha anche fallito, forse anche per un motivo simile a questo. I bianconeri ci tengono parecchio però a questo impegno, anche perchè a scendere in campo ci saranno diverse riserve. Fra queste spunta Federico Bernardeschi; ancora panchina, invece, per Marko Pjaca, reduce da una rottura del crociato ed in cerca di minuti. Dall'altro lato situazione simile per il neo-acquisto Giuseppe Rossi, per la prima volta convocato col nuovo club, e che magari potrebbe trovare un esordio all'Allianz come culmine di questa favola. Sarà difficile per il Grifone, ma con la fiducia ritrovata in seguito all'arrivo di Ballardini chissà che un miracolo non sia dietro l'angolo.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Marchisio, Bentancur, Sturaro; Douglas Costa, Dybala, Bernardeschi. All. Allegri

Genoa (3-5-2): Lamanna; Biraschi, Rossettini, Gentiletti; Lazovic, Omeonga, Cofie, Brlek, Laxalt; Centurion, Galabinov. All. Ballardini