Coppa Italia- Parla Allegri: "Complimenti ai ragazzi. Dybala si sta ritrovando e lo vedo più sereno"

Missione compiuta per la Juventus che batte il Genoa 2-0 qualificandosi ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà il Torino, che ha eliminato sorprendentemente la Roma. Un gol per tempo per i bianconeri che sbloccano il match al 42' con Dybala che torna al gol dopo un mese (ultima rete in Sampdoria-Juventus 3-2 del 19 novembre). Chiude la pratica Higuain al 76' su assist della Joya.

In conferenza stampa analizza ai microfoni di Rai Sport la partita il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri soddisfatto per la prestazione e la qualificazione ai quarti: "Faccio i complimenti ai ragazzi. Abbiamo giocato un match ad alta intensità e abbiamo concesso qualcosa al Genoa solo nel secondo tempo dove i rossoblù si sono proposti bene. L'obiettivo era andare ai quarti di finale e ci siamo riusciti".

Ritrova il gol Paulo Dybala autore di una pregevole partita: "Dybala ha fatto una buona partita come tutti gli altri. La squadra ha corso bene soprattutto nel primo tempo dove abbiamo concesso poco. Paulo ha fatto un bel gol e un assist delizioso a Higuain, si sta ritrovando e lo vedo più sereno."

Buona la prova anche di Bernardeschi: "Federico sta crescendo molto. Stasera è stato più concreto e sono convinto che ha ampi margini di miglioramento. Ma sono soddisfatto della prova di diversi giocatori che giocano meno come Bentancur, Marchisio e Lichtsteiner che rientrava dopo l'infortunio"

Sabato big match contro la Roma uscita in maniera sorprendente dalla Coppa Italia: "Nel calcio di scontato non c'è niente e le vittorie vanno meritate sul campo. Per sabato non cambierà niente perchè la Roma è forte e vorrà rifarsi dopo la sconfitta".

Grande gioia per il ritorno in campo di Giuseppe Rossi: "Sono contento di aver rivisto Rossi in campo. Con una semplice giocata ha creato un pericolo per noi con un tiro terminato di poco alto. Sappiamo le qualità di Pepito e spero che possa tornare il talento di qualche tempo fa, anche per il bene del calcio italiano". Infine Allegri parla delle condizioni fisiche ancora precarie di Buffon: "Gigi quasi sicuramente non ci sarà con la Roma. Non so se rientrerà prima della fine dell'anno. Sta guarendo da un delicato infortunio al polpaccio e dovremo seguire gli sviluppi in questi giorni".