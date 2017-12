Juventus, parla Bernardeschi: "Normale inserirsi piano piano"

(Fonte foto: Sito ufficiale Juventus)

Federico Bernardeschi è stato uno dei protagonisti del successo della Juventus contro il Genoa, vittoria che ha permesso alla squadra di Allegri di passare il turno di Coppa Italia. Una buona prestazione per l'ex Fiorentina soprattutto nella prima frazione di gioco come spiega il diretto interessato con queste parole: "Sono qui per lavorare, non ho dubbi sulla fiducia del tecnico e quando tocca a me rispondo presente, come è giusto che sia. Sono partito bene, poi sono calato un po' di gamba, anche perché ho preso qualche botta. L'importante, però, era vincere e dimostrare ancora una volta la nostra forza: sono contento perché la Coppa Italia è una competizione cui teniamo molto e vogliamo arrivare fino in fondo".

Il numero trentatré della Juventus prosegue parlando delle ambizioni per questa stagione: "Faccio parte di una grandissima rosa, che punta a vincere tutto, ed è normale che, in mezzo a questi grandi campioni un giovane debba inserirsi piano piano, capire come funziona l'ambiente Juventus e cosa significhi giocare qui". Sul ruolo e sulla continuità non ancora trovata aggiunge: "A me piace giocare a calcio, non importa in quale ruolo, gioco dove la squadra ha bisogno di me. Ovviamente se sono un po' più vicino alla porta, sono contento, ma la cosa più importante è raggiungere i nostri obiettivi. È chiaro che, quando non giochi con continuità, devi essere bravo a mantenere la condizione fisica, cercandola in allenamento, con la testa, la determinazione e la concentrazione per migliorare sempre di più".