Juve, subito al lavoro a Vinovo: ottimismo per Mandzukic | Twitter Mario Mandzukic

Buone notizie dall'allenamento odierno per Massimiliano Allegri: Mario Mandzukic si è allenato con il gruppo. Il croato, fermo da lunedì a causa della ferita riportata nel match contro il Bologna, ha saltato la partita di Coppa Italia e oggi allo Juventus Training Center di Vinovo è tornato ad allenarsi con i propri compagni. Il numero diciassette aumenta esponenzialmente quindi le possibilità di tornare a disposizione per il big match del sabato sera contro la Roma, una presenza importante nel piano tattico del tecnico bianconero.

Subito al lavoro a Vinovo... domani è già vigilia di #JuveRoma! pic.twitter.com/lv62Q6X8MU — JuventusFC (@juventusfc) 21 dicembre 2017

L'altra buona notizia è Juan Cuadrado. Anche il colombiano è tornato ad allenarsi con il gruppo agli ordini del tecnico livornese, ma la sua presenza contro i giallorossi è in dubbio a favore di Douglas Costa e Dybala, che dovrebbero schierarsi alle spalle di Higuain come fatto contro il Napoli. La squadra bianconera ha cominciato a preparare l'ennesimo big match del mese divisa in due tronconi: chi ha giocato contro il Genoa nella partita di ieri sera ha svolto una seduta di recupero; tutti gli altri, invece, hanno lavorato sul campo svolgendo esercitazioni tecniche e di possesso palla.

Il comunicato della Juventus:

