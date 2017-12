Verso Juve-Roma - Bianconeri ancora imbattuti allo Stadium

Gonzalo Higuain ha deciso l'ultimo scontro tra Juve e Roma. Foto: Twitter JuventusFC

La diciottesima giornata del campionato di Serie A ci regala un grande posticipo, ovvero la supersfida tra Juventus e Roma. Per le due compagini si tratta di uno scontro al vertice, visto che si trovano al secondo e quarto posto in classifica con tre punti che le separano. I bianconeri devono dare consistenza al recente cammino per infastidire Napoli e Inter; i giallorossi, da parte loro, hanno l'occasione per fare un clamoroso sgambetto agli avversari.

Non è solo uno scontro diretto tra due delle top 4 del campionato, ma anche un confronto tra due squadre che da sempre si sono date battaglia sul rettangolo di gioco. Juventus e Roma, infatti, sono due squadre che non si sono mai amate e per anni hanno infiammato il calcio italiano. La gara di sabato sera sarà la numero 187 in Serie A in casa della Juve, la quale possiede un bilancio a proprio favore: sono 79 le vittorie dei torinesi, contro le trentanove della Roma; quarantotto, infine, le gare terminate in parità. L'ultimo precedente risale al 17 dicembre 2016, quando una rete di Gonzalo Higuain regalò i tre punti ai padroni di casa. L'ultima vittoria esterna dei capitolini risale al 23 gennaio 2010, gara che terminò col risultato di 1-2.

Partite da ricordare

Le vittorie casalinghe più larghe della Juventus sono il 7-1 del 6 marzo 1932; il 5-1 del 22 novembre 1936; il 7-2 dell'8 ottobre 1950. Da ricordare anche il pokerissimo del 18 novembre 1990, dove il bomber Totò Schillaci segnò una tripletta; a completare il tabellino un'autorete di Aldair ed il rigore trasformato da Roberto Baggio. La Roma, invece, non è mai riuscita a battere i rivali a Torino con più di due gol di scarto. In tre occasioni, i giallorossi si sono imposti con due reti di scarto: la prima volta nel 1936 con il risultato di 1-3; il 29 settembre 2001 una Roma scudettata espugnava il vecchio impianto del Delle Alpi ​trascinata dai colpi di Gabriel Batistuta e Marcos Assunçao. Proprio il 23 dicembre del 1995 i bianconeri, allora allenati da Marcello Lippi, subirono una sonora sconfitta da parte dei Lupacchiotti che si affermarono grazie ad un altro bomber argentino, Abel Balbo, ed un autogol di Ciro Ferrara.

I precedenti allo Stadium

Considerando una piccola statistica riguardante solo le partite giocate nell'impianto dell'Allianz Stadium​, la squadra di Massimiliano Allegri ha sempre vinto in sei gare disputate. L'esordio della Roma nel nuovo stadio juventino è avvenuto il 22 aprile 2012: fu un vero e proprio incubo per gli ospiti che vennero liquidati con un pesantissimo 4-0 ad opera di Arturo Vidal (autore di una doppietta), Andrea Pirlo e Claudio Marchisio. Il successivo 29 settembre i giallorossi, ritornati sotto la guida tecnica di Zdenek Zeman, subirono altre quattro reti dai rivali con Vidal e Pirlo che segnarono di nuovo, poi anche Alessandro Matri e Sebastian Giovinco firmarono il tabellino dei marcatori; Pablo Daniel Osvaldo segnò dagli undici metri la prima rete dei capitolini allo Stadium. Altra brutta sconfitta per gli ospiti nella sfida del 5 gennaio 2014, quando la Juve si impose grazie ancora a Vidal, Leonardo Bonucci e l'ex di turno Mirko Vucinic.

Arturo Vidal è stato un vero protagonista delle sfide degli ultimi anni. Foto: Twitter JuventusFC

Molto discussa la gara del 5 ottobre dello stesso anno, la prima con Allegri sulla panchina bianconera. Quella sfida fu un vero e proprio scontro diretto ai fini della corsa al titolo e fu una partita tiratissima per tutti i novanta minuti. Fu un incontro anche piuttosto sentito dalle due squadre: ad avere la meglio furono di nuovo i padroni di casa, che vinsero 3-2 grazie ad una prodezza balistica di Bonucci a quattro minuti dal triplice fischio. Gli ultimi due precedenti sono avvenuti lo scorso anno, con la Juve che ha vinto col minimo risultato.