Juventus, Buffon - Rientro in campo nel 2018?

Buffon nell'ultima partita contro il Napoli / GianluigiBuffonTwitter

Gianluigi Buffon conclude l'anno con un infortunio. Ebbene sì, la Juventus ha puntato su Szczesny, facendo bene, visto questo stop in delle partite piuttosto impegnative per i bianconeri. L'estremo difensore della Nazionale Italiana si è infatti infortunato dopo Napoli - Juventus, un problema al polpaccio che gli ha fatto saltare tutti i match fino ad ora. Il problema difensivo persiste, oltre a Buffon è fuori anche De Sciglio per un guaio muscolare, seguito poi da Howedes - perennemente ai box - Cuadrado e Mandzukic. Quest'ultimo fuori per alcuni punti di sutura al polpaccio, ma ieri si è allenato con il gruppo.

Allegri dunque si ritrova con una panchina abbastanza corta, almeno in vista del match contro la Roma. Sarà la gara dell'ex sia per Pjanic, che per Benatia, ma anche per Szczesny, che sta dando fiducia e sicurezza tra i pali. Buffon comunque rimane sia numero uno, sia capitano bianconero e la sua continua presenza in infermeria ha destato particolari attenzioni da tutto lo staff medico juventino. Una sua ricomparsa in campo si potrà vedere forse a Gennaio 2018, quando ormai il 2017 burrascoso se ne sarà volato via.

Con il portiere polacco tra i pali si giocano le maglie da titolari i difensori. Con un ormai consolidato schieramento a 4, Allegri ha a disposizione Benatia e Chiellini centrali. Rugani e Barzagli rimangono comunque scelte valide in panchina, ma per il posto da titolareil tecnico livornese potrebbe preferire i due sopracitati preservati fino ad ora in vista di questa partita. Sugli esterni di difesa, come già anticipato, l'ex tecnico del Milan non dovrebbe avere dubbi. Lichtsteiner si rivede titolare visto lo stop al quadricipite di De Sciglio. Infortunio pesante per i bianconeri che vedono fermarsi uno dei giocatori più in forma fino ad ora che consolidava tutto il reparto arretrato. Sulla sinistra potrebbe invece cedere alla voglia di schierare Alex Sandro, protagonista di un inizio no ma che ora sta ricercando la strada giusta. Insomma, la Juventus deve prepararsi bene per un match impegnativo come quello contro la Roma, fondamentale per la corsa scudetto.