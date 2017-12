Serie A, Juventus-Roma: i convocati e la probabile formazione dei bianconeri

Dougals Costa in azione nell'ultima partita / JuventusTwitter

Juventus - Roma è sempre stato un match particolarmente sentito, specialmente in questi ultimi anni. I bianconeri si trovano in seconda posizione a quota 41 punti sopra l'Inter a 40. Il Napoli invece rimane primo a 42. La Roma è a meno dalla squadra di Allegri e viene da una sconfitta contro il Torino, per 2-1. La partita è fondamentale per gli uomini di Di Francesco al fine di raggiungere i bianconeri. In caso di vittoria Juventus, Allegri si distaccherebbe ancora di più dai giallorossi e, in caso di sconfitta o pareggio di Inter e Napoli, anche da queste ultime.

Dopo l'ultima rifinitura a Vinovo Massimiliano Allegri ha stilato dunque la lista dei giocatori che lo affiancheranno in questo impegnativo scontro, all'Allianz Stadium. I calciatori al servizio del tecnico livornese sono 23 :

3 Chiellini; 4 Benatia; 5 Pjanic; 6 Khedira; 7 Cuadrado; 8 Marchisio; 9 Higuaín; 10 Dybala; 11 Douglas Costa; 12 Alex Sandro; 14 Matuidi; 15 Barzagli; 16 Pinsoglio; 17 Mandzukic; 20 Pjaca; 22 Asamoah; 23 Szczesny; 24 Rugani; 26 Lichtsteiner; 27 Sturaro; 30 Bentancur; 33 Bernardeschi; 35 Loria.

Out De Sciglio, per infortunio al quadricipite. Mandzukic convocato nonostante un piccolo infortunio al polpaccio che non l'ha fatto allenare regolarmente. Buffon escluso come ipotizzato negli ultimi giorni, continua invece a essere disponibile Marko Pjaca, costretto spesso alla panchina in questa sua avventura alla Juventus. Presente anche Juan Cuadrado, fermo per un problema muscolare che evidentemente pare aver recuperato.

Da questi convocati si può iniziare a creare una formazione ideale per Allegri.

Si ipotizza così che il tecnico livornese non esca per ora dal suo 4-2-3-1, avendo a disposizione più o meno gran parte della rosa. In porta ovviamente Szczesny, in difesa potrebbe esserci il duo Benatia - Chiellini, con il marocchino che è indubbiamente in splendida forma. I terzini Lichtsteiner per assenza di De Sciglio, e dall'altra parte Alex Sandro per dare una spinta in più sulla sinistra. A centrocampo Pjanic e Khedira custodiranno le chiavi del cuore del campo mentre in attacco Dybala e Higuain dovrebbero partire dal primo minuto. Gli esterni offensivi potrebbero essere Cuadrado e Douglas Costa, ipotizzando una iniziale partenza dalla panchina di Mario Mandzukic.