Juventus - Roma in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Roma, match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Paolo Tagliavento.

QUI JUVENTUS

Momento decisamente favorevole questo per i bianconeri, che non subiscono gol da sei gare consecutive fra campionato e Champions League e, giusto mercoledì, hanno staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia battendo il Genoa per 2-0. Sembra che le incertezze di inizio stagione siano passate.

Il secondo posto ottenuto con il successo di Bologna non è però abbastanza per i campioni d'Italia, che puntano ancora una volta ad ottenere il miglior piazzamento in questa stagione, perlomeno all'interno dei confini nazionali, come ha detto anche in settimana Miralem Pjanic, ex di giornata.

Non solo il bosniaco, ma anche Szczesny - pronto a sostituire ancora Buffon, per cui si parla di rientro solo per l'anno nuovo - e Benatia hanno vestito i colori oggi rivali. Parlando ancora di assenti, Allegri in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione, in particolare riguardo gli acciaccati Cuadrado e Mandzukic.

Massimiliano Allegri ha in realtà convocato i due attaccanti, lasciando a casa solo De Sciglio ed Howedes rispetto ai convocati. Il tecnico va per la riconferma del 4-3-2-1: davanti a Szczesny ci sarebbero Barzagli, Benatia, Chiellini ed Alex Sandro, in mediana invece Khedira, Pjanic e Matuidi. Cuadrado e Dybala i favoriti per occupare le caselle alle spalle di Higuain (attenzione alle quotazioni però di Douglas Costa e Mandzukic, che potrebbero anche essere inseriti al posto di una delle due mezzali con conseguente passaggio al 4-2-3-1).

QUI ROMA

In un bilancio generale di questa prima parte di stagione i giallorossi in realtà possono ritenersi soddisfatti, aldilà del blackout in TIM Cup di mercoledì, costato l'eliminazione in favore del Torino. Ora però massima concentrazione per un impegno definito "importantissimo" da Di Francesco in conferenza stampa.

In generale già la vittoria ottenuta solo al 95esimo contro il Cagliari aveva lasciato qualche perplessità sulla condizione della Lupa, che però era riuscita a farsi valere e a lanciare un urlo bellissimo, una carica che magari potrà permettere di chiudere comunque alla grande quest'annata.

Fra i più criticati di recente c'è sicuramente Edin Dzeko, trascinatore e capocannoniere della squadra l'anno scorso, ora però a secco di reti da un po'. L'ex City è comunque pronto a guidare l'attacco dei suoi, anche vista l'assenza odierna di Defrel (unico escluso dai convocati, oltre al lungodegente Karsdorp, a causa di un infortunio).

A supporto del centravanti bosniaco Eusebio Di Francesco è pronto a schierare Perotti ed El Shaarawy, con quest'ultimo insidiato da Schick. Andando a ritroso, a centrocampo troviamo Nainggolan e Strootman con De Rossi favorito su Gonalons per il posto in cabina di regia. La difesa è invece composta da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Alisson, che ha parlato pubblicamente in settimana, sempre titolare fra i pali.

PRECEDENTI

Abbiamo già parlato qui dei precedenti, con i capitolini che in realtà non sono ancora mai riusciti a fare punti all'Allianz Stadium. La più recente fra queste vittorie della Vecchia Signora è di circa un anno fa, datata 18 dicembre 2016: il gol di Gonzalo Higuaìn consegnò il big match ai torinesi, per l'1-0 finale.