Serie A, Juventus - Roma: big match all'Allianz Stadium

Negli ultimi anni Juventus - Roma è stata una partita piuttosto sentita. Sarà per il definitivo distacco qualche anno fa con il goal dell'ex (Osvaldo in Roma - Juve), sarà per le dichiarazioni di Totti nei post partita, sempre molto punzecchianti. Fatto sta che le due squadre non sono e non saranno mai pappa e ciccia. Molti individuano in questo match la gara scudetto, vedendo la posizione in classifica delle due squadre. Effettivamente Roma e Juventus non sono poi così lontane, i giallorossi sono quarti a meno 3 dalla Vecchia Signora, che è seconda a meno uno dal Napoli.

Sarà la sfida tra Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco, due filosofie calcistiche decisamente differenti. Il tecnico livornese sa il valore degli avversari e, nonostante i precedenti sorridano ai bianconeri, non intende lasciare al caso alcun particolare. Anche Di Francesco punta molto su questo match che ritiene importantissimo. In conferenza stampa ha più volte ribadito il concetto che la Roma non intende andare all'Allianz Stadium solo per scendere in campo. Il risultato positivo, sostiene il tecnico giallorosso, è l'unica cosa che conta.

L'ex tecnico di Milan e Cagliari vede nella Roma un avversario temibile, ma nonostante ciò anche per i bianconeri, l'unico obbiettivo è vincere. Allegri dice bene, la squadra di Di Francesco è veramente ostica. Fuori casa non è mai andata sotto e fino ad ora ha subito solamente 10 goal.

Le iniziali preoccupazioni per molti dei giocatori bianconeri, potenzialmente assenti per questo match, erano moltissime. Ieri sera, nell'uscita dei convocati, il tecnico livornese ha inserito nella propria lista di 23 giocatori anche Juan Cuadrado e Mario Mandzukic. I due attaccanti bianconeri non sembravano riuscire a recuperare in vista di questo match, e invece domani uno dei due potrebbe partire addirittura titolare. L'assenza di De Sciglio costringerà però Allegri a optare per Lichtsteiner, titolare anche contro il Genoa nella scorsa gara di Coppa Italia. Il dubbio sugli esterni rimane, Mandzukic acciaccato potrebbe entrare a partita in corso ma Cuadrado ha buone chance di partire titolare. Ecco la probabile formazione:

Il big match tra Juventus e Roma si giocherà stasera, alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Dirigerà la gara l'arbitro Paolo Tagliavento, direttore di gara molto esperto e di fama internazionale.