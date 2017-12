Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus - Roma

Foto Juve Twitter

All'Allianz Stadium si chiude col botto la diciottesima giornata del massimo campionato italiano. La Juventus seconda della classe, allenata da Massimiliano Allegri, ospita la Roma di Eusebio Di Francesco, quarta forza del campionato. Occasione per entrambe di rosicchiare punti all'Inter, sconfitta a Reggio Emilia dal Sassuolo e, soprattutto, di non perdere terreno dal Napoli primo della graduatoria. Ad un'ora dal fischio d'inizio i due allenatori hanno sciolto le ultime riserve per quel che riguarda le formazioni, ufficializzando i rispettivi undici che daranno il via all'incontro.

Allegri sceglie Barzagli nella linea a quattro come terzino destro, con Alex Sandro dalla parte opposta. Soluzione che potrebbe diventare anche un 3-5-2 in fase di impostazione, con Cuadrado largo a destra e Mandzukic accanto ad Higuain. Benatia-Chiellini centrali di difesa davanti a Szczesny, Khedira e Matuidi ai lati di Pjanic.

Juventus (4-3-2-1): Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Mandzukic. All.: Allegri.

Foto Juventus Twitter

Nessun turnover per Di Francesco, che per la sfida dello Stadium si affida al miglior undici possibile, con Florenzi e Kolarov sulle fasce, Manolas e Fazio centralmente. Nainggolan e Strootman ai lati di De Rossi in mediana, El Shaarawy e Perotti accanto a Dzeko centravanti.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. All: Di Francesco.