Juventus, parla Szczesny: "Spero di stare qui a lungo"

In questo giorno di festa, Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24. Tanti i temi trattati, andiamo a sentire le sue parole!

Sull'ultimo match contro la sua vecchia squadra, la Roma: "Sono stati contenti perché il mister ci ha dato due giorni liberi. Meno male, diciamo che la parata ci ha dato due punti e due giorni liberi. Quindi siamo tutti contenti. Cosa ho visto quando è partito Schick? Non lo so. Ho visto solo che ha sbagliato il passaggio Medhi (Benatia ndr) e c'era un uno contro uno e ho provato a chiudere l'angolo a Schick che mi ha tirato addosso. E credo che abbia più sbagliato lui che non io che ho salvato la Juve".

Sul Napoli: "Secondo me anche la Roma e l'Inter stanno facendo un grande campionato. La Roma ha sei punti dietro, ma ha una partita in meno e dobbiamo ancora andare a giocare a Roma. Quindi credo che queste quattro squadre, Juve, Napoli, Inter e Roma hanno sicuramente la qualità per continuare in questo modo".

Szczesny ha raccontato il suo rapporto con Gigi Buffon: "Io l'ho visto sempre come il portiere più forte del mondo, ora lo vedo anche come un grande uomo. Quindi non è stata una sorpresa. Se qualcuno in Inghilterra si sia pentito ad avermi fatto andare via così velocemente? Non lo so io credo di aver fatto la scelta giusta, per la mia carriera. Poi l'Arsenal ha un grande portiere che è Cech. Quindi va bene così, siamo tutti contenti. Futuro? Ora penso solo a sabato e non ai prossimi dieci anni. Mi piace la stabilità della vita. Non sono uno che vuole cambiare la squadra ogni due o tre anni, mi piace una buona stabilità".

In chiusura il secondo portiere della Juventus ha scelto cosa vorrebbe per il 2018 (in ambito sportivo ndr): "La scelta è facile: vorrei vincerle tutte e due. Però sarebbe bello vincere qualcosa di importante. Qui siamo alla Juventus e dobbiamo vincere tutte le competizioni che giochiamo. Quindi l'obiettivo è vincerle tutte e due, poi vediamo cosa succede".