Juve: Pjaca-Can, intrecci di mercato

Il 3 gennaio si aprirà ufficialmente il mercato di riparazione e con lui tutte le elugubrazioni del caso. Saranno molte le squadre che dovranno dare una sistemata alla propria rosa per aumentare la competitività. Eccezion fatta per chi invece si sente già competitivo, come afferma sempre il dg bianconero Beppe Marotta. Scaltro come sempre, sappiamo ormai tutti che difficilmente si farà sfuggire una qualche occasione che, ad oggi, risponde al nome di Emre Can. Il centrocampista tedesco è in scadenza con il Liverpool ed ha già espresso la sua volontà di non rinnovare con i Reds. Un giocatore che fa gola a moltissime squadre di altissimo livello, viste le qualità del metronomo di origini turche.

Tutt le big europee sono sul giocatore, inclusa ovviamente la Juventus, squadra che da anni ha sempre acquistato giocatori di livello senza sborsare un soldo. Basti pensare ai vari Pirlo, Pogba ed al recente Dani Alves. Che sia Emre Can il nuovo colpo a zero euro? Vedremo. Intanto, da come si apprende, Marotta ha già informato il Liverpool che tratterà con il giocatore per il suo approdo a luglio. Parallelamente, la dirigenza bianconera proverà ad anticipare il suo arrivo già a gennaio ad un prezzo decisamente basso, onde evitare un ennesimo caso Witsel. Per quanto la rosa sia sufficientemente lunga, impossibile disdegnare un giocatore come Emre Can, centrocampista polivalente ed ormai punto fisso insieme al compagno Sami Khedira.

Sul fronte uscite, troviamo Marko Pjaca. La giovane ala croata, reduce da un bruttissimo infortunio ai legamenti del ginocchio, potrebbe andare in prestito in qualche squadra di seconda fascia che potrebbe garantirgli un minutaggio maggiore rispetto alla Juventus e conseguentemente un approccio maggiore al calcio giocato di Serie A. Alla finestra troviamo il Sassuolo di Iachini ma anche Genoa e Bologna, squadre che lottano per una salvezza tranquilla e che adottano un modulo congeniale per le qualità di Pjaca. La sua cessione temporanea tuttavia potrebbe anche essere bloccata da Allegri, il quale ha ripetuto più volte di poterlo utilizzare anche come vice Higuain, grazie alle sue alte doti tecniche. Plasmare un ala come punta, così come accadde a Morata che da centravanti divenne all'occorrenza ala e mezzapunta. Sicuramente avrà bisogno di spazio, Pjaca. I mondiali sono alle porte e lui ha bisogno di giocare e di trovare spazio, soprattutto dopo le ottime prestazioni decisive fatte con la Juventus Primavera. Difficile però quando hai campioni del calibro di Douglas Costa, Cuadrado, Mandzukic, Dybala, Bernardeschi ed Higuain davanti a te.