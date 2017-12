Juve: le ultime da Vinovo e probabile formazione anti Hellas

twitter.com

Si avvicina la sfida del Bentegodi di Verona, stadio in cui la Juventus ha sempre faticato parecchio contro l'Hellas Verona. Tanto che, per trovare l'ultima vittoria, bisogna andare indietro nel tempo fino al 1997. L'ultimo incrocio tra gli scaligeri e la Juventus vide una sconfitta di misura dei bianconeri, già fregiati del titolo di campioni d'Italia, per due a uno, nella partita di addio al calcio del bomber Luca Toni. In una mattinata fredda e piovosa, i giocatori bianconeri si sono allenati molto sulla forza e sui cambi di direzione. Discorso a parte per Buffon e De Sciglio, i quali non recupereranno per il match di sabato sera. Il numero 2 della Juventus proverà ad essere disponibile per il derby di Coppa Italia mentre per Buffon non è da escludere un definitivo ritorno per la prima giornata di ritorno.

I probabili undici vedranno un cambio leggero rispetto la partita contro la Roma. Confermato Szczesny tra i pali, Lichtsteiner potrebbe prendersi la fascia destra. Turno di riposo per Barzagli in favore di Rugani che farà coppia con Chiellini o Benatia. A sinistra ballottaggio Asamoah-Alex Sandro, con il primo in vantaggio sul secondo. In mezzo al campo si torna a due, con Pjanic e Khedira a gestire la linea mediana. Davanti, si potrebbe ripresentarsi il trio formato da Mandzukic, Dybala e Cuadrado a supporto di Higuain. Una partita dove Allegri non vorrà rischiare nulla, su un campo difficile e contro una squadra in risalita. Dopo il netto tre a zero rifilato al Milan di Gattuso, l'Hellas Verona viaggia sulla cresta dell'onda, direzionato verso una complicata salvezza. Nelle parti alte, la Juventus sarà chiamata a vincere per mantenere invariato il distacco dal Napoli capolista che potrebbe "festeggiare" già venerdì il titolo di campione d'inverno. Un match per nulla scontato, dunque, dove tutte e due le squadre lottaneranno per i tre punti. Sarà una partita alla ricerca del riscatto per Paulo Dybala che vorrà senz'altro riprendersi la sua Juventus e soprattutto un posto da titolare, dopo aver praticamente saltato ben due scontri diretti. Adesso tocca a lui.