Juventus, prove di rinnovo per Chiellini e Barzagli | Juventus

La Juventus sta già progettando la prossima stagione, sia sul mercato, sia in casa propria iniziando a gestire i rinnovi contrattuali. I primi a discutere del proprio contratto sono le due colonne della difesa, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini.

Il primo da dover rinnovare è proprio il contratto del centrale di Fiesole, in scadenza il prossimo Giugno e all'inizio destinato a chiudere lì la propria avventura in bianconero. Cosa ha quindi spinto la dirigenza bianconera a chiedere un altro anno, forse due, al trentaseienne difensore? La risposta è abbastanza semplice, il ritiro di Buffon. Con il capitano della squadra che appenderà i guanti al chiodo tra sei mesi e qualche giorno, la Juventus non vuole correre il rischio di lasciare troppi vuoti in spogliatoio, motivo per cui Barzagli è pronto ad allungare la sua carriera di almeno un altro anno. Il difensore toscano, non parla molto al di fuori del campo, ma all'interno dello spogliatoio è una delle colonne portanti, dispensatore di saggezza e tranquillità, oltre che dello spirito Juventus.

Stessa sorte, anche per Giorgio Chiellini. Badate bene, il livornese non ha nessuna intenzione di ritirarsi per ora ed il suo contratto è già stato rinnovato fino al 2019 grazie alla clausola presente in quello in vigore. La Juventus però sta lavorando per allungare la carriera del numero tre almeno fino al 2020, anno in cui lascerà anche Barzagli e lui resterà quindi uno dei due esacampioni presenti in rosa, oltre a Claudio Marchisio. La possibilità di vedere il Chiello in bianconero per altri tre anni e spiccioli è molto alta e dovrà essere proprio il livornese a guidare la squadra e i nuovi arrivati ad imparare cos'è lo spirito Juventus e cos'è la Juventus.

Oltre al contratto di Barzagli, vanno in scadenza anche quelli di Asamoah e Lichtsteiner. Il ghanese, ripresosi dopo l'infortunio e tornato sui livelli antecedenti, è probabile che rinnovi il proprio accordo dopo essere stato vicinissimo al Galatasaray, mentre lo svizzero è pronto a lasciare Torino a costo zero.