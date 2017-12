Juve, allarme rosso: si ferma Pjanic

Suona l'allarme a Vinovo. Il faro del centrocampo bianconero, Miralem Pjanic, si è fermato durante l'allenamento odierno a causa di un problema muscolare. L'affatticamento alla coscia destra ha costretto il bosniaco ad alzare bandiera bianca ed abbandonare i compagni di squadra nello svolgimento dell'allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri sui campi dello Juventus Training Center.

Come riportato dal sito ufficiale della Juventus, il bosniaco verrà sottoposto agli esami strumentali e le sue condizioni saranno valutate domani pomeriggio, quando i bianconeri si ritroveranno per l'ultima seduta di allenamento prima della partenza per Verona. I bianconeri quindi rischiano seriamente di dover fare a meno di uno degli uomini più in forma del momento per la partita di sabato contro gli scaligeri ed al suo posto potrebbero trovare spazio Claudio Marchisio o Rodrigo Bentancur. Attenzione, però, anche al possibile cambio modulo. Allegri, infatti, potrebbe decidere di fare un passo indietro e tornare al 4-2-3-1 con conseguente reinserimento tra i titolari di Paulo Dybala, messo da parte nelle ultime partite di campionato.

Al Bentegodi, quindi, la Juventus potrebbe tornare nel vecchio abito vestito fino allo scorso Ottobre, sperando ovviamente che non tornino anche i problemi di stabilità difensiva che hanno complicato il cammino dei bianconeri. In caso di centrocampo a due è possibile che i titolari restino Matuidi e Khedira ed in questo caso Paulo Dybala avrebbe compiti di impostazione, abbassandosi quindi a prendere palla per poi legare i reparti della squadra. Se invece Allegri dovesse optare per un centrocampo a tre, Marchisio o Bentancur si prederebbero la responsabilità di impostazione sposando il gioco attuale studiato dal tecnico livornese. Oltre a Pjanic, per la trasferta di Verona sponda Hellas, saranno fuori anche Gianluigi Buffon, ancora alle prese con il problema al polpaccio, e Mattia De Sciglio, anche lui alle prese con problemi muscolari, sulla destra quindi si rinnova il ballottaggio tra Lichtsteiner e Barzagli e molto dipenderà dall'esterno destro offensivo che verrà utilizzato.