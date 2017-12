Serie A, Hellas Verona - Juventus: precedenti e curiosità

Pogba controlla il pallone in un vecchio match tra le due squadre / Juventus.com

Anche durante le vacanze la Serie A non ci lascia mai soli. Tra le altre partite ci sarà quella tra Juventus e Hellas Verona, gara importante per entrambe le squadre. I gialloblu vogliono risalire dal fondale della classifica, la compagine di Pecchia è infatti penultima a 13 punti. I bianconeri invece devono vincere per non allentare la presa sul Napoli, primo in graduatoria a +1 sulla signora. Attenzione a non sottovalutare gli avversari però, perchè i precedenti parlano chiaro.

Era l'8 Maggio 2016 quando l'Hellas si imponeva al Bentegodi con le reti di Viviani e Toni. Di poca utilità la segnatura nei minuti di recupero del secondo tempo da parte di Paulo Dybala, che non riuscì a pareggiare i conti con la squadra all'ora allenata da mister DelNeri. Nel turno di andata, quando ancora il campo si chiamava Juventus Stadium, furono i bianconeri a prevalere sugli avversari con un secco 3-0 sigillato da Dybala, Bonucci e Zaza. All'appello manca solo il pareggio e fu ben 3 anni fa ormai che i veronesi lo strapparono agli avversari, proprio al Bentegodi. Fu un grande 2-2 con da una parte le reti di Toni e Gomez, dall'altra i goal degli ormai ex Pereyra e Llorente. Per cui attenzione a prendere sotto gamba il match, la Juventus non vince in casa dei veneti dal 2001.

In questi ultimi anni la Juventus è diventata una vera e propria macchina da guerra, è da dieci sfide che i bianconeri segnano almeno un gol al Verona. Nel 2000, l'ultimo precedente con la porta gialloblu inviolata. Doppietta di Cammarata - giocatore del vivaio juventino - a riaprire la corsa scudetto, titolo poi alla Lazio nel triste epilogo perugino.

Le due squadre sono decisamente agli antipodi in questo inizio di campionato. La squadra di Allegri, infatti, ha una striscia aperta di tre vittorie consecutive in trasferta contro Napoli, Olympiakos e Bologna, nelle quali ha segnato 6 gol senza subirne. La Juve non perde fuori casa dal 3-2 con la Sampdoria del 19 novembre.

Sponda Pecchia invece la situazione varia; in casa l'Hellas ha raccolto 2 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte, con 9 gol fatti e 17 subiti. I veneti hanno vinto solo una delle ultime cinque partite giocate, contro il Milan, raccogliendo il pareggio 2-2 con la Spal, le sconfitte 1-0 con il Genoa, 4-0 sul campo dell’Udinese e 3-0 a San Siro in coppa Italia, ancora contro il Milan.