Juve, inizia lo sprint per Emre Can: Marotta vuole averlo già a Gennaio | Twitter DeadlineDayLive

La Juventus accelera per Emre Can. Il calciatore tedesco in forza al Liverpool è in scadenza di contratto a giugno e la società bianconera sembra aver già in mano l'accordo per le stagioni a venire, ora però Marotta vuole provare a forzare la mano per portarlo a Torino già nella prossima finestra di mercato.

I contatti tra la società sabauda e l'entourage del giocatore sono iniziati già nella scorsa estate quando la Juventus era alla ricerca di un giocatore in grado di apportare qualità, fisicità e quantità alla mediana bianconera. Alla fine la scelta è ricaduta su Blaise Matuidi, ottimo attore fino a questo punto della stagione, ma la pista Emre Can non è mai morta, anzi è sempre restata viva sotto traccia ed ora sembrerebbe avviarsi verso la sua conclusione. Il Liverpool ha provato più volte a far firmare il rinnovo di contratto al giocatore della nazionale tedesca, ma lui si è sempre rifiutato, perdendo sempre più posti nelle gerarchie di Jurgen Klopp, che però si rifiuta di cederlo anticipatamente. I bianconeri vogliono averlo a Gennaio per scongiurare gli inserimenti di altre big europee che dispongono di più soldi per l'ingaggio, leggasi Manchester City e Bayern Monaco, e sembrano aver trovato l'appoggio del giocatore, che ha sposato il progetto juventino. Dal primo Febbraio, Can, potrà firmare un nuovo contratto con una nuova squadra, ma con un'offerta che si aggira attorno ai cinque o sei milioni di euro potrebbe strapparlo ai Reds già a Gennaio.

In caso di arrivo nella prossima finestra di mercato, questo sarebbe certamente il regalo di Natale a Massimiliano Allegri, che aggiungerebbe così un'altra freccia al suo arco aumentando la qualità del proprio centrocampo. Nella nuova mediana a tre messa a punto dal livornese, Can ci starebbe a meraviglia ed un sesto uomo del suo calibro aumenterebbe di certo la qualità media della squadra.