Serie A, Hellas Verona - Juventus: i convocati e un probabile 11 dei bianconeri

Higuain calcia in allenamento / Juventus Twitter

L'ultimo match del 2017 per la squadra di Allegri sarà contro l'Hellas Verona. I precedenti in casa veneta non sorridono particolarmente ai bianconeri ma la Juventus deve ottenere i 3 punti in modo da non allentare la presa sul Napoli di Sarri. La Vecchia Signora è reduce da una grandissima vittoria contro la Roma, importante per la classifica del campionato. D'altra parte l'Hellas non se la passa poi così bene. Penultimo posto e ultima partita conclusasi con una netta sconfitta contro l'Udinese, nonostante la buona prestazione nella giornata prima contro il Milan, che ha conferito a Pecchia&Co una vittoria schiacciante per 3-0.

Per il match di Sabato, Allegri, dopo l'ultima rifinitura a Vinovo, ha stilato la lista dei convocati. Al Bentegodi partiranno con il mister livornese 21 giocatori, per l'ultima gara di questo anno che per la Juventus è stato ricco di soddisfazioni.

I CONVOCATI - 3 Chiellini; 4 Benatia; 6 Khedira; 8 Marchisio; 9 Higuaín; 10 Dybala; 11 Douglas Costa; 12 Alex Sandro; 14 Matuidi; 15 Barzagli; 16 Pinsoglio; 17 Mandzukic; 20 Pjaca; 22 Asamoah; 23 Szczesny; 24 Rugani; 26 Lichtsteiner; 27 Sturaro; 30 Bentancur; 33 Bernardesch;i 35 Loria.

I bianconeri arrivano a Verona senza i soliti acciaccati, più un volto che rispunta nell'infermeria juventina. Si tratta di Miralem Pjanic, fermo per un problema al quadricipite della coscia destra. Anche De Sciglio e Buffon continueranno a rimanere fuori sempre a causa di un infortunio muscolare. Dai convocati è possibile trarre un probabile 11 che Allegri potrebbe schierare domani sera :

Il mister bianconero potrebbe proporre un 4-3-2-1, ad albero di Natale per stare in tema con le feste. Ci sarà Lichtsteiner al posto di De Sciglio e Marchisio a sostituire Pjanic. nel centrocampo a 3 ci saranno anche Khedira e Matuidi per dare compattezza e qualità al reparto. In attacco Costa e Dybala saranno alle spalle della sola punta Higuain, che avrà in mano le chiavi dell'attacco bianconero. Capitolo difesa inoltre ormai concluso con Benatia e Chiellini protagonisti di grandi partite, condite da prestazioni super. Szczesny di nuovo titolare dopo l'infortunio di Buffon che lo sta tenendo fuori parecchio tempo.

La migliore speranza per la Juventus è quella di terminare il 2017 con una bella vittoria e chissà se gli uomini di Allegri riusciranno a centrare l'obbiettivo.