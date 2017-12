Hellas Verona - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Hellas Verona-Juventus, match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni.

Diretta Hellas Verona-Juventus

QUI HELLAS VERONA

Una settimana dopo la sconfitta contro un'altra squadra bianconera, l'Udinese, per 0-4, gli scaligeri ritornano fra le mura amiche - dove il ricordo più recente è invece molto più felice, corrispondente a quel 3-0 al Milan che sembrava essere una svolta - con una sfida complicatissima e da affrontare con tutt'altro atteggiamento.

Già dopo la sfida della Dacia Arena il tecnico Pecchia era stato chiaro: "Prestazione da dimenticare subito". Vedremo se i suoi risponderanno subito sul campo, come peraltro l'allenatore stesso ha richiesto in conferenza stampa; con ovviamente tutte le attenuanti del caso, legate al livello dell'avversario.

Per riscattare questa sconfitta disonorevole, il mister non avrà a disposizione Brosco, Zaccagni e Fares, ma soprattutto alla lista indisponibili s'è aggiunto l'ex Torino Alessio Cerci, il quale per una lesione del bicipite femorale potrà rivedere il campo solo nel 2018. Tutti gli altri effettivi sono a disposizione per i gialloblù.

Fabio Pecchia è orientato verso un 4-3-3 abbastanza spregiudicato: davanti al solito portiere Nicolas ci sarebbero Alex Ferrari, Caracciolo, Heurtaux e Caçeres (favorito su Souprayen). A centrocampo, ci sarebbe Buchel in cabina di regia con Bruno Zuculini e Bessa, in vantaggio nelle quotazioni su Valoti, ai lati; in attacco, sarebbero invece Romulo e Verde a muoversi larghi, con Moise Kean - intervistato in settimana - centravanti e Pazzini ancora una volta verso la panchina.

Live Hellas Verona-Juventus

QUI JUVENTUS

Ben migliore la situazione dalle parti di Torino, dove nonostante un tentato suicidio nel finale di gara una settimana fa è arrivata la pesantissima vittoria ai danni della Roma a portare altri tre punti in uno scontro diretto ai campioni d'Italia, che in questa stagione si trovano però costretti ad inseguire.

Con la vittoria di ieri, infatti, il Napoli è scappato parzialmente a quattro punti di vantaggio ed adesso tocca alla Vecchia Signora rispondere sul campo, come detto fra le altre cose dal suo tecnico Allegri in una lunga conferenza stampa, nella quale ha toccato argomenti fra i più svariati...

...a partire dall'esclusione dai convocati per stasera di Juan Cuadrado e Miralem Pjanic, alle prese con due infortuni; assieme a loro nella lista indisponibili ci sarebbero Buffon - che in settimana ha di fatto ufficializzato il suo ritiro a fine stagione -, De Sciglio e Howedes, mentre Pjaca è ormai recuperato ma non ha ancora mai giocato.

Max Allegri sembra dunque orientato verso la conferma del suo 4-3-3 con Dybala, Higuain e Mandzukic in attacco e Khedira, Bentancur (o Marchisio) e Matuidi a centrocampo; attenzione però alla possibilità d'inserimento di Douglas Costa sull'out di destra al posto del numero 14 con conseguente passaggio al 4-2-3-1. In difesa, Lichtsteiner e Chiellini (che dovrebbe rinnovare a breve) sono sicuri del posto; per le altre due caselle, i ballottaggi sono Rugani-Benatia ed Alex Sandro-Asamoah, con i rispettivi primi citati favoriti. Confermato Szczesny fra i pali.

Diretta live Hellas Verona-Juventus

PRECEDENTI E CURIOSITA'

Per tutto ciò che riguarda i precedenti vi rimandiamo qui; curioso invece l'alto numero di ex presenti oggi in campo nelle fila dei padroni di casa. Caçeres, Buchel, Romulo e Kean hanno vestito la maglia di Madama, con fortune piuttosto alterne: occhio soprattutto al classe 2000, ancora di proprietà dei suoi odierni avversari. A proposito, dall'altro lato tutti i fari su Paulo Dybala, chiamato ad uscire dalla sua mini-crisi di rendimento dopo tre esclusioni di fila dalla formazione titolare in campionato.