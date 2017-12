Verso Verona-Juve - Assenze di Cuadrado e Pjanic. Probabile ritorno di Dybala

Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri. Foto: Twitter JuventusFC

Ultima gara del 2017 per la Juventus, che questa sera si appresta ad affrontare il Verona al Bentegodi​ per la diciannovesima giornata di Serie A. I bianconeri vogliono concludere l'anno solare con una vittoria e restare col fiato sul collo del Napoli, appena laureatosi campione d'inverno. Gli scaligeri, da parte loro, hanno bisogno di strappare punti agli avversari e ripetere la grande prestazione avvenuta contro il Milan due settimane fa. Il Bentegodi, secondo le statistiche, è un campo difficile per i campioni d'Italia poiché la vittoria in trasferta contro il Verona non arriva dal 2001.

Ultime Verona

Il tecnico dei gialloblù, Fabio Pecchia, ha presentato così la gara con la Juve in conferenza stampa: ​"Dobbiamo giocare con coraggio e con il cuore, senza fare troppi calcoli. Non credo nelle partite perfette, dobbiamo esprimere il massimo delle nostre potenzialità." ​Pecchia, che da calciatore ha vestito la maglia bianconera, parla del prossimo avversario in questo modo: ​"La Juve ha una mentalità vincente e sa fare tutto. Sa essere sporca, veloce, palleggiare, partire in contropiede. Ha tutto ciò che si deve avere."

​Per quanto riguarda la formazione, i veneti dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Nicolas saldamente confermato tra i pali; in difesa dovrebbe ritornare Martin Caceres, altro ex juventino, che occuperà l'out di sinistra. A completare il reparto difensivo ci sono Heurtaux e Caracciolo al centro ed Alex Ferrari a destra. Linea mediana a tre formata da Buchel, Bruno Zuculini e Bessa. In attacco saranno assenti per infortunio sia Fares che Cerci e dunque ci sarà spazio per Romulo e Verde, mentre Moise Kean è in vantaggio nel ballottaggio con Giampaolo Pazzini.

Ultime Juventus

Massimiliano Allegri non vuole assolutamente sbagliare la gara di stasera: ​"La Juve non vince a Verona dal 2001, ma questa volta bisogna prendere i tre punti. Ci sono partite in cui può succedere di tutto, come gli scontri diretti, ed altre in cui non deve succedere nulla, bisogna vincere e basta, sennò si butta all'aria quanto fatto finora." ​In occasione della trasferta di Verona, non ci saranno Juan Cuadrado e Miralem Pjanic, oltre ai lungodegenti Buffon e De Sciglio. Potrebbe tornare dal 1' Paulo Dybala, dopo lo scarso minutaggio delle ultime partite.

Sull'argentino Allegri dice: ​"Dybala è sereno e ha fatto una buona settimana di allenamento. Con lui i rapporti non cambiano. E' cresciuto molto da quando è arrivato qui tre anni fa e ha ancora grandi margini di miglioramento. I paragoni fatti con due che hanno vinto dieci palloni d'Oro sono stati dannosi, ma fortunatamente lui è un ragazzo intelligente e lo ha capito."

La probabile formazione degli ospiti dovrebbe essere un 4-3-2-1 ad albero di Natale, con Szczesny che viene confermato tra i pali. In difesa non giocherà Andrea Barzagli, che ha avuto un turno di riposo; lo sostituirà uno tra Daniele Rugani e Mehdi Benatia che farà coppia con l'altro centrale Giorgio Chiellini. Sulla fascia destra ritornerà Lichtsteiner, mentre Asamoah dovrebbe essere preferito ad Alex Sandro dall'altra parte.

A centrocampo, Pjanic potrebbe essere sostituito da uno tra Claudio Marchisio e Rodrigo Bentancur. Confermati Blaise Matuidi e Sami Khedira, che daranno maggiore contenimento a centrocampo. In attacco, stando alle parole di Allegri in conferenza stampa, dovrebbero giocare Dybala, Mandzukic e Higuain ma occhio ad un inserimento di Douglas Costa.

PROBABILE FORMAZIONE VERONA (4-3-3): Nicolas; Caceres (Souprayen), Caracciolo, Heurtaux, A. Ferrari; Buchel, B. Zuculini, Bessa (Valoti); Romulo, Verde, Kean (Pazzini). All.: Fabio Pecchia

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-2-1): ​Szczesny; Lichtsteiner, Benatia (Rugani), Chiellini, Asamoah (Alex Sandro); Khedira, Matuidi, Bentancur (Marchisio); Dybala, Mandzukic (Douglas Costa); Higuain. All.: Massimiliano Allegri.