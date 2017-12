Serie A, Hellas Verona-Juventus : Dybala regala alla Juve l'ultima Joya dell'anno, sbancato il Bentegodi (1-3)

Vittoria per la Juventus al Bentegodi dopo una gara sofferta. Prima ci pensa Matuidi a portare in vantaggio la Vecchia Signora. Caceres poi fa il goal dell'ex ma ci pensa Dybala, con una doppietta, a regalare i 3 punti alla propria squadra.

LE SCELTE - Pecchia utilizza un 4-2-3-1 con Kean unica punta, seguito da Verde, Bessa e Romulo. Sfida dell'ex sia per il baby gioiello di proprietà bianconera, sia per Caceres spesso utilizzato negli anni in bianconero da Conte e da Allegri. Il tecnico livornese invece opta per un 4-3-2-1 con Dybala e Mandzukic alle spalle di Higuain. Titolare Bentancur, vista l'assenza di Pjanic, seguito da Khedira e Matuidi.

PRIMO TEMPO - La prima frazione di gara parte subito forte con la Juventus che si fa sentire con Benatia dopo pochi minuti. Nonostante un buon pressing organizzato da parte degli uomini di Pecchia, il goal dell'1-0 arriva subito dopo soli 6 minuti. Khedira lancia in profondità che con un destro secco trova solo il palo a negargli la gioia del goal. Sulla ribattuta però si fa trovare pronto Matuidi che a botta sicura spedisce la sfera alle spalle di Nicolas. L'Hellas reagisce ma trova un Benatia in splendida forma e vigile che annulla ogni cross avversario. I bianconeri però sono più propositivi, Higuain di nuovo va vicino al goal con una punizione da fuori area che per poco non si tramuta in goal. La squadra di Pecchia però ha grinta e Verde, dopo una splendida azione personale, va correre un brivido a tutti i tifosi juventini con un gran destro a giro. Prima del fischio finale la squadra di Allegri cerca di abbassare i ritmi della partita così da amministrare, fino all'intervallo, il punteggio.

Matuidi sull'azione del primo goal / Juventus Twitter

SECONDO TEMPO - La Juventus entra in campo senza Bentancur ma con un Bernardeschi in più. La squadra di Pecchia non si è scoraggiata dal goal subito e applica un pressing continuo che mette più volte in difficoltà la compagine di Allegri. Gli errori tecnici iniziano a essere davvero tanti e su un passaggio sbagliato di Matuidi arriva il goal dell'1-1. Caceres intercetta la linea di passaggio del centrocampista francese recuperando palla e riuscendo, con precisione, a battere Szczesny. I bianconeri provano a reagire subito con Khedira e Bernardeschi che non trovano lo specchio della porta. La gara inizia ad avere ritmi altissimi e i bianconeri provano a riscattarsi. Nonostante un secondo tempo più equilibrato torna in vantaggio la squadra di Allegri. Dybala riceve palla su una percussione di Lichtsteiner; la Joya ne approfitta e di destro segna il goal del 2-1, beffando Nicolas. Il terzo goal non tarda ad arrivare, ed è sempre Dybala a pungere la porta di del Verona. L'attaccante argentino salta prima Verdi, poi Zuculini e infine calcia col destro a tu per tu con il portiere avversario. 3-1 ma il talento ex Palermo è scatenato e va vicino alla tripletta prima con una punzione da fuori area, ben parata da Nicolas, poi con un piattone su un campanile di Khedira, anch'esso bloccato dall'estremo difensore dell'Hellas. L'Hellas non ha più le forze di reagire e il punteggio si fissa sul 3-1.

Juventus Twitter

La Juventus chiude il 2017 a meno 1 dal Napoli, vittorioso ieri sera. L'Inter rimane dietro a meno 6 dai bianconeri. Sponda Hellas, la squadra di Pecchia rimane nei bassifondi della classifica a 13 punti penultimo, sotto Crotone e sopra l'Hellas.