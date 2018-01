Juventus - Chiellini: "La Juventus può vincere la Champions, teniamo anche alla Coppa Italia"

Source photo:profilo Twitter Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini crede nella Champions League. Intervistato in esclusiva da Premium Sport, il difensore della Juventus è tornato sulla finale di Cardiff, provando ad analizzare i motivi della sconfitta: "Per 45' siamo andati vicino al traguardo che noi tutti vogliamo raggiungere. La Juventus c'è, lo dimostra tutti i giorni. La Champions League come un'ossessione? Assolutamente no. È semplicemente un grande obiettivo da inseguire con gioia ed entusiasmo".

Il difensore classe '84 suona dunque la carica, provando a spiegare il perché sia possibile dominare in Europa e parlando anche della TIM Cup, seconda competizione calcistica nazionale: "È un altro degli obiettivi che inseguiamo, insieme alla Coppa Italia. Possiamo farcela. Ma attenzione: il cammino è lungo e non sarà facile, ma nulla è irraggiungibile. La nostra rosa ha un potenziale importante, che ci permette di puntare al massimo. Ma le chiacchiere le porta via il vento, contano i fatti. A partire dalla sfida contro il Torino di mercoledì".

In ultimo, il difensore bianconero ha parlato del suo possibile rinnovo di contratto: "Io e la società ci siamo dati appuntamento dopo le feste. Mi troverò con il presidente, ma non ci saranno sorprese o colpi di scena particolari: come ho già detto tante volte, qui sono in famiglia e non potrei essere più felice" ha concluso il centrale della Juventus, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2018.