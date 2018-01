Coppa Italia, Juventus - Torino: i convocati e un probabile 11 dei bianconeri

Mario Mandzukic e Stephan Lichtsteiner nell'ultimo match di campionato contro il Verona / JuventusTwitter

In Coppa Italia tutto può accadere e dopo la gara in campionato contro i granata, ora per la Juventus sarà ancora Derby della Mole. Nonostante l'ultimo match che ha visto fronteggiarsi le due squadre, in cui la Juventus ha imposto il suo dominio, i bianconeri non devono sottovalutare gli avversari che, con molta probabilità, hanno una grande voglia di riscatto.

Dopo l'ultima rifinitura nel centro di allenamento di Vinovo, Massimiliano Allegri, poco fa, ha stilato la lista dei giocatori che lo seguiranno in vista del Derby di domani. I ragazzi sono 22:

3 Chiellini, 4 Benatia, 5 Pjanic, 6 Khedira, 8 Marchisio, 9 Higuaín, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 16 Pinsoglio, 17 Mandzukic, 20 Pjaca, 22 Asamoah, 23 Szczesny, 24 Rugani, 26 Lichtsteiner, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, Loria.

Torna Miralem Pjanic, reduce da un lieve problema muscolare che lo ha tenuto fuori per l'ultimo match di campionato. Ancora in gruppo Pjaca, che attende di poter far vedere le proprie qualità all'interno dello Stadium. Nella lista degli infortunati sono presenti i soliti Buffon - rimpiazzato da Szczesny - De Sciglio e Cuadrado, tutti e tre per un problema muscolare. Da questo elenco dei giocatori disponibili per il tecnico livornese, si può estrapolare una probabile formazione che mister Allegri potrebbe proporre per questo Derby di Coppa:

Su un classico 4-2-3-1, in porta ci sarà sempre Szczesny, in difesa potrebbe partire da subito Rugani, in coppia con Chiellini. Capitolo terzini, c'è il ballottaggio tra Sturaro e Lichtsteiner mentre a sinistra potrebbe ritornare Asamoah. A centrocampo in conferenza Allegri ha apertamente detto che Marchisio ha grandi chance di giocare, ma il dubbio rimane sull'altro centrocampista. Khedira, Matuidi o Pjanic? Le scelte sono numerose. In attacco spazio a Bernardeschi come anticipato dal tecnico livornese ai microfoni dei media. I restanti attaccanti sono Dybala, Higuain e Mandzukic.