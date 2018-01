Juventus: Marko Pjaca si accasa allo Schalke

Source photo: profilo Twitter Marko Pjaca

Arrivato alla Juventus con i migliori auspici, Marko Pjaca non è ancora riuscito ad imporsi in bianconero, inanellando allenamenti poco concentrati e due gravissimi infortuni. Punzecchiato spesso da Massimiliano Allegri, che a più riprese ha sottolineato le sue sessioni non troppo "pesanti", il croato ha sempre più faticato a ritagliarsi il proprio spazio, tornando in goal solo recentemente con la maglia della Primavera. Dalla sua, l'ex Dinamo Zagabria ha però l'età e la voglia di rivalsa, che dovrà essere quella molla capace di farlo tornare al top della forma.

Per assestarsi ai livelli ammirati durante gli ultimi Europei, il croato dovrà inizialmente puntare su una rosa pronta a scommettere su di lui, dandogli quel minutaggio indispensabile per i calciatori reduci da infortuni gravi. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport 24, il classe '95 sarebbe seriamente intenzionato ad accasarsi in Bundesliga. Forte la pressione dello Shalke 04, che pare aver raggiunto un accordo con il club bianconero.

Prestito secco da 1 milione, più 500 mila euro aggiuntivi per la Signora. Nessuna possibilità di riscatto per il club teutonico, il futuro di Pjaca è ancora nel bel paese.