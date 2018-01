Juventus - Torino in diretta, LIVE Coppa Italia 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Daniele Doveri di Roma.

L'esultanza di Paulo Dybala, autore di una doppietta nell'ultimo derby di campionato. | juventus.com

QUI JUVENTUS

I bianconeri sono reduci, in campionato, dalle vittorie sulla Roma prima e sull'Hellas Verona, soltanto sabato scorso, poi: un rullino di marcia molto positivo nelle ultime settimane per i campioni d'Italia, che stanno tenendo il passo con il Napoli capolista, distante soltanto un punto in classifica.

Anche in Champions League è arrivato il passaggio del turno qualche settimana fa: adesso l'obiettivo della Vecchia Signora, come ha confermato Allegri in conferenza stampa, è dunque portare avanti il proprio percorso anche nella terza competizione stagionale, che dalle parti di Corso Galileo Ferraris considerano al pari delle altre.

Per questa partita sono diversi i dubbi di formazione che si porta dietro il tecnico livornese: con solo Buffon, De Sciglio e Cuadrado fuori dai convocati - oltre a Marko Pjaca, che a breve si accaserà in prestito allo Schalke -, i ballottaggi sono diversi. Tutti, però, inseriti nel contesto di quel fondamentale turnover...

La probabile formazione scelta da Max Allegri, con tanti dubbi. | VAVEL.com via lineupbuilder.com

Max Allegri dovrebbe puntare su un 4-3-2-1. Davanti al portiere Szczesny dovrebbero agire Sturaro ed Asamoah larghi, favoriti nei ballottaggi con Lichtsteiner ed Alex Sandro; discorso simile per Benatia e Rugani rispetto a Barzagli e Chiellini. A centrocampo dovrebbe tornare Pjanic assieme a Marchisio e Matuidi; dietro all'unica punta, al momento più Higuain che Mandzukic, agiranno Dybala - definitivamente uscito dalla sua mini-crisi - e Douglas Costa. Attenzione però alle quotazioni di Bernardeschi, che potrebbe scalzare uno dei centrocampisti (con conseguente passaggio al 4-2-3-1) o anche l'attaccante brasiliano, inserendosi fra i titolari.

I calciatori del Torino esultano dopo il gol di Rincon contro la Lazio all'Olimpico. | torinofc.it

QUI TORINO

Nell'ultima giornata di Serie A i granata non sono riusciti ad ottenere i tre punti nella sfortunata sfida contro il Genoa, terminata sul risultato di 0-0. Per loro si tratta di una stagione un po' anonima rispetto alle buone attese che il mercato estivo aveva creato: oggi, in tal senso, è un'occasione di rivalsa.

Rivalsa prima di tutto dall'ultimo derby di campionato, che in questo stesso stadio è stato vinto da Madama per 4-0; ma rivalsa anche nell'ottica di guadagnare un posto per i preliminari di Europa League come questa competizione garantisce alla vincitrice finale. Una via secondaria per l'Europa comunque da non sottovalutare.

Lunga la lista infortunati per Mihajlovic, che è alla ricerca di una svolta. Il più grande assente sarà sicuramente Belotti, ma mancheranno anche i vari Lyanco, Barreca, Ansaldi, Ljajic ed Edera oggi. In compenso, quantomeno torna a disposizione Baselli, squalificato lo scorso weekend.

La risposta di Mihajlovic. | VAVEL.com via lineupbuilder.com

Sinisa Mihajlovic è orientato anche lui verso un 4-3-3: in porta il grande protagonista degli ottavi di finale (che hanno visto i piemontesi espugnare l'Olimpico) Vanja Milinkovic-Savic, con De Silvestri, N'Koulou, Moretti (o Burdisso, da valutare) e Molinaro a completare il pacchetto arretrato. In mediana spazio a Rincon, Valdifiori e Baselli, con in attacco Niang punta affiancato da Iago Falqué e Berenguer.

Il gol di Miralem Pjanic sempre nell'occasione del 4-0 rifilato dalla Vecchia Signora ai granata di settembre. | juventus.com

PRECEDENTI

Nel ristretto ambito di questa competizione, l'ultimo precedente risale agli ottavi di finale della stagione 2015-2016, in cui i bianconeri vinsero per 4-0 con doppietta di Zaza e gol di Pogba e Dybala. In campionato però attenzione a quanto avvenne lo scorso 6 maggio, con il pareggio per 1-1 sempre all'Allianz: in quell'occasione, le reti furono siglare da Ljajic e da Higuain nel recupero.