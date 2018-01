Coppa Italia, Juventus - Torino: Allegri vuole passare il turno

Higuain esulta / Juventus Twitter

Di nuovo Juventus e di nuovo Derby. Il clima in questi match è sempre il solito, tensione e voglia di ribaltare le carte in gioco fanno da protagonista nel Derby della Mole. Di nuovo Juventus, si perchè già in campionato i granata hanno affrontato la squadra di Max Allegri, in modo forse poco fortunoso uscendo travolti dall'Allianz Stadium per 4-0. Mihajlovic vuole ottenere la vittoria ma per farlo serve la concentrazione di tutti e una grande voglia di vincere perché i bianconeri, ora come ora, sono la squadra da battere.

Parlano i fatti: secondi in campionato, detentori della Coppa, finalisti di Champions, insomma la Juve è un osso duro. "La coppa Italia è un obiettivo come gli altri. Ci sarà qualche cambiamento ma non sottovalutiamo la partita, che è un derby". Queste le parole dell'ex tecnico del Cagliari ieri sera in conferenza stampa. Stasera dunque ci aspetterà una grandissima partita, ricca sicuramente di emozioni.

Adrenalina che nei precedenti poi non è mancata, come in quel Juventus - Torino del 2015 quando Cuadrado, al 93esimo, regalò una splendida vittoria ai bianconeri. Allegri spera di ripetere sempre grandi prestazioni ma per farlo deve dosare bene le forze. Effettivamente la chiave di tutto ciò è il turnover. La Juventus ha cambiato spesso formazione sia in partita che nell'11 iniziale, e i risultati si vedono. Dunque domani i bianconeri potrebbero avere dei dubbi di formazione ma vediamo come potrebbe scendere in campo la Juve dopo gli ultimissimi aggiornamenti.

Come già anticipato ieri sera all'uscita dei convocati, dovrebbe esserci una rotazione abbastanza ampia tra le fila dei padroni di casa. Innanzitutto il ballottaggio Sturaro - Lichtsteiner, poi il dubbio tra Asamoah e Alex Sandro. L'unica certezza è la presenza di Marchisio nel centrocampo bianconero e quella di Dybala in attacco. Alla stampa il tecnico livornese ha riferito verso la fine che Bernardeschi potrebbe partire titolare, quindi il dubbio della formazione rimane. Sarà 4-2-3-1 o 4-3-2-1? Lo sapremo stasera ma intanto si potrebbe già pensare a una possibile formazione con forse il modulo che allegri potrebbe proporre con più probabilità:

Sponda Toro, Mihajlovic convoca tra i suoi i due Primavera Milico e Fiordaliso. Torna in lista anche Bonifazi ma rimangono fuori sempre Ljajic e Belotti. Nel 4-3-3 dovrebbe partire titolare Milinkovic Savic in porta, idolo indiscusso dei tifosi dopo le ultime grandi prestazioni. In difesa ormai Nkoulou è una garanzia, e stavolta sarà affiancato da Moretti. A centrocampo potrebbe giocare dal primo minuto Rincon, ex Juve, scortato da Baselli e Valdifiori. In attacco, vista l'assenza di Ljajic e Belotti, saranno Berenguer e Niang i titolari, nel tridente, insieme a Iago Falque.

La partita si gioca all'Allianz Stadium di Torino alle 20.45, ora italiana. Dirige il match l'arbitro Daniele Doveri.