Juventus in semifinale, i voti ai bianconeri | www,juventus.com

Con il 2-0 dell'Allianz Stadium, la Juventus batte il Torino nel derby valevole per i quarti di finale di Coppa Italia e vola in semifinale, dove affronterà l'Atalanta. A decidere il match ci hanno pensato Douglas Costa nel primo tempo e Mandzukic nella ripresa, in una gara dominata dai bianconeri al netto delle possibili polemiche in occasione del goal del croato. Il brasiliano è stato uno dei migliori insieme a Matuidi, mentre è da rivedere la prestazione di Dybala; male Marchisio e Sturaro, sufficienti tutti gli altri.

Szczesny 6: Praticamente mai impegnato, rischia solo sul diagonale di Niang a metà primo tempo che finisce sul palo.

Sturaro 5: Non spinge sulla fascia, anche se di spazio ce ne sarebbe, e si distrae in difesa, soprattutto quando un suo liscio favorisce Berenguer che grazia i bianconeri in avvio. La sua gara dura 45 minuti (Dal 46' Lichtsteiner 6: Si fa vedere molto di più del compagno, anche se commette diversi errori tecnici).

Rugani 6: L'attacco del Torino non crea ansie al difensore lucchese che si limita all'ordinaria amministrazione.

Chiellini 6.5: Come il suo partner, la sua partita non ha grattacapi da risolvere, ma è comunque bravo a sbrogliare un paio di matasse nel secondo tempo.

Asamoah 6.5: Ancora una prestazione positiva del ghanese, che si conferma ancora una volta molto affidabile. La sua stagione è finora più positiva rispetto a quella di Alex Sandro.

Marchisio 5: Sembra un pesce fuor d'acqua. La lontananza dal campo gli ha fatto perdere quella vivacità e quella concretezza che sono state fondamentali negli anni scorsi. (Dal 60' Khedira 6: Porta la solita sostanza).

Pjanic 6.5: Gran partita sia in fase di interdizione sia in fase di costruzione. Allegri ha trovato il suo regista ideale.

Matuidi 7: Il contatore dei palloni recuperati va in tilt già dopo mezz'ora. Uomo ovunque, è sempre al posto giusto al momento giusto. Totalmente fondamentale.

Douglas Costa 7: Per fare un goal così bisogna avere grandi qualità tecniche. Il brasiliano le ha, ma ha anche tanta gamba e visione di gioco che mette in mostra durante il corso della partita.

Dybala 6: La prova della Joya è certamente sufficiente, ma da lui è lecito aspettarsi di più. Fallisce alcune occasioni abbastanza semplici, ma propizia entrambe le reti bianconere.

Mandzukic 6.5: Nel primo tempo si muove molto, ad inizio secondo tempo sbaglia un goal che più semplice non si può e rischia di rovinare completamente la sua solita prestazione di sostanza. Al 67' però è lui a chiudere i conti, sfruttando un pallone vagante e battendo Milinkovic-Savic con un pregevole pallonetto. (Dal 78' Higuaìn 6: Prova ad entrare anche lui nel tabellino dei marcatori ma senza successo).

Allegri 6.5: Ha due squadre ampiamente competitive a disposizione e lui le gestisce alla perfezione.