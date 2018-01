Juventus, senti Khedira: "Lo scudetto si vince con le piccole"

Sami Khedira, juventus.com

Sami Khedira è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport in vista della gara contro il Cagliari. Andiamo a sentire le sue parole!

Ultima partita prima della sosta e la Juventus volerà in Sardegna: "Penso che quest'anno abbiamo gli stessi punti dell'anno scorso. Penso che in questo momento possiamo essere felici, ma per vincere lo scudetto dobbiamo fare lo stesso anche nella seconda parte di stagione. Non abbiamo avuto un buon inizio di stagione non giocavamo bene, abbiamo perso dei punti ma ora stiamo bene. Siamo ad un punto dal Napoli speriamo di recuperarlo e stiamo lavorando per questo. Per quanto riguarda la mia situazione ho giocato 17 partite compresa la partita di ieri, ho avuto un inizio difficile come la squadra. Non è stato facile a causa di piccoli infortuni. Ma ora fisicamente e mentalmente sono al top. Spero di continuare così. Questo è l'obiettivo per la seconda parte di stagione".

Con gli azzurri è sfida scudetto: "Il Napoli è uno dei migliori club in Italia ma anche in Europa. È uscito dalla Champions e ora è una delle favorite per vincere l'Europa League. Non è facile giocare contro di loro è una squadra molto forte. Sapevamo che era una sfida difficile ma abbiamo ottenuto i tre punti in casa loro e questo ci ha reso felici. Sappiamo che per vincere lo scudetto dobbiamo vincere anche contro le squadre meno blasonate. Noi dobbiamo guardare a noi stessi e proseguire per la nostra strada senza guardare al loro cammino. Dobbiamo pensare solo al nostro lavoro".