Juventus - De Sciglio torna in gruppo, Marchisio in dubbio

Buone notizie per Massimiliano Allegri che ritrova finalmente il proprio terzino destro. Mattia De Sciglio, infatti, è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo agli ordini del tecnico livornese allo Juventus Training Center di Vinovo e sarà disponibile per la trasferta di Cagliari.

Resta complicato vederlo in campo dal primo minuto contro i rossoblù, soprattutto a causa della natura dell'infortunio, un problema muscolare. Rimane quindi in pole position Stephan Lichtsteiner, a riposo per quarantacinque minuti nel derby di Coppa Italia, e in grande spolvero nell'incontro di fine anno contro l'Hellas Verona. Lo svizzero sarà ancora una volta il titolare sulla fascia destra, mentre restano vivi i dubbi su chi sarà davanti a lui: Cuadrado, Dybala, Bernardeschi, sono tanti i nomi a disposizione di Allegri che scioglierà i suoi dubbi durante l'allenamento odierno.

Nell'ultima seduta prima della partenza per Cagliari, Allegri, dovrà anche decidere e valutare se convocare o meno Claudio Marchisio e Stefano Sturaro. Quest'ultimo non è apparso al meglio fisicamente nella partita contro il Torino, venendo sostituto a fine primo tempo da Lichsteiner per un trauma contusivo al ginocchio sinistro, ed anche nella giornata di ieri si è allenato a parte. La stessa sorte è toccata a Claudio Marchisio, ancora lontano dalla forma ottimale e che nel derby contro i granata ha giocato sessanta minuti senza eccellere particolarmente. Il centrocampista torinese ha riportato un affaticamento muscolare all'adduttore sinistro e solo oggi si saprà se l'acido lattico è stato smaltito o permane ancora nelle fibre del numero otto bianconero.