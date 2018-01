Serie A, Cagliari - Juventus: i convocati e la probabile formazione dei bianconeri

Dybala in azione contro il Torino / JuventusTwitter

A meno 1 dal Napoli è essenziale non mollare la presa. Questa è l'intenzione di Max Allegri, reduce da una grande vittoria nel Derby di Coppa, che ora si prepara al primo match del girone di ritorno, contro il Cagliari. Sardi che vengono da una buona vittoria ottenuta ai danni dell' Atalanta, ma la squadra di Diego Lopez non vuole fermarsi qui, e proverà ad assicurarsi i 3 punti all'interno della Sardegna Arena.

Allegri sa benissimo chi sono gli avversari. Una squadra capace di mettere in grosse difficoltà la Roma di Di Francesco che non può passare inosservata e quindi il tecnico livornese pensa già a come prepararsi alla sfida. Dopo l'ultima rifinitura a Vinovo, l'ex allenatore del Milan e dello stesso Cagliari ha stilato la lista dei giocatori che partiranno con lui in Sardegna. Gli uomini a sua disposizione sono 20:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Loria

Difensori: Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Asamoah, Rugani, Lichtsteiner

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Sturaro, Betancur

Attaccanti: Higuaín, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Bernardeschi

Assente Marchisio, per un problema agli aduttori della coscia sinistra. Out ancora Buffon, De Sciglio e Cuadrado mentre in attacco ormai, almeno fino a Giugno, si dovrà fare a meno di Pjaca, passato in prestito allo Schalke 04. Da questa lista si potrebbe iniziare a pensare a un probabile 11 che Allegri potrebbe schierare in vista del match di domani:

In conferenza stampa Allegri ha evidenziato un possibile dubbio sul modulo. Se 4-3-2-1 o 4-2-3-1 non si sa con certezza. Una probabile formazione però potrebbe essere questa, con Szczesny tra i pali protetto da Benatia e Chiellini come centrali di difesa. Per l'ultimo match prima della sosta tra gli 11 iniziali potrebbe scendere in campo Lichtsteiner come terzino destro, affiancato dall'altra parte da Alex Sandro. Il centrocampo a 3 potrebbe essere formato da Khedira, Pjanic e Matuidi, con quest'ultimo che si sta rivelando ultimamente uno dei giocatori più in forma di questa Juve. Per quanto riguarda l'attacco Higuain unica punta, con Dybala e Costa alle sue spalle. Nonostante l'ex Bayer Monaco sia in una forma smagliante Allegri potrebbe preferirgli Mandzukic, andato a segno nell'ultima partita contro il Torino.