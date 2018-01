Serie A, Cagliari - Juventus: precedenti e curiosità

Dybala in azione nell'ultima partita contro i sardi / Juventus.com

Sono 3 le vittorie consecutive della Juventus in campionato, e ora il Cagliari dovrà accogliere i bianconeri alla Sardegna Arena. Sarà il match di ritorno dopo la cocente sconfitta alla prima di campionato, nello scorso settembre, quando i sardi, nonostante una buona prova non riuscirono ad uscirne indenni dalla fortezza juventina.

Come tutti gli appassionati di calcio sanno, il Cagliari è da anni che sta lottando con il problema dello stadio. Campo spesso inagibile che ha portato gli isolani a emigrare a Trieste, oppure a creare delle tribune mobili per consentire ai giocatori di rimanere in Sardegna nelle partite casalinghe. L'ultimo match a Cagliari tra le due formazioni viene dal Febbraio 2017, quando la Juventus sbancò con due reti di Higuain il Sant'Elia.

Per ricordare una vittoria sarda bisogna arrivare al 2009 quando Nenè e Matri misero in ginocchio i bianconeri. Un evento sicuramente memorabile invece fu la festa scudetto a Trieste, quando Vucinic e Canini - con un autogoal - misero il punteggio sul 2-0. In quel momento l'Inter, con la vittoria nel derby, mandava a meno 4 il Milan, rivale di quella stagione, consentendo alla Juventus di ampliare ancora di più il proprio margine di distanza e di conseguenza di raggiungere il tanto agognato scudetto, il primo dopo Calciopoli.

Sono 73 gli incontri tra le due squadre, con 36 successi per i bianconeri, di cui 15 fuori casa. Il Cagliari invece ha raccolto il bottino di 11 vittorie, nove nel proprio stadio. I pareggi invece sono ben 26. Con i singoli invece, almeno quest'anno, la differenza è piuttosto ampia. Paulo Dybala ha totalizzato 14 reti, posizionandosi in terza posizione nella classifica marcatori. I bomber rossoblu sono invece Joao Pedro e Leonardo Pavoletti, entrambi a quota 5 goal.

La partita dovrebbe essere alla portata della Juventus che però non deve sottovalutare gli avversari, capaci spesso di infastidire le big. Tra tutte le altre statistiche però questa partita potrebbe essere importante per Max Allegri che con un'eventuale vittoria, raggiungerebbe il successo personale numero 200 in Serie A e il 100° con la Juventus in campionato.