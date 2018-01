Cagliari - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Cagliari-Juventus, match valido per la 20esima giornata di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Gianpaolo Calvarese (sez. di Teramo).

Diretta Cagliari-Juventus

cagliaricalcio.it

QUI CAGLIARI

I rossoblù sono reduci dalla vittoria contro l'Atalanta a Bergamo, una boccata di luce dopo un tunnel di risultati piuttosto negativi che andava avanti da un po'; in generale, anche a livello di prestazioni, come sottolineato più volte da Diego Lopez in diversi dopo-gara, la squadra è diverse volte venuta meno.

Difficile immaginare di fare bottino pieno oggi, in un duello così delicato contro un avversario già di per sé complicato, ma anche nel suo miglior momento di forma. Servirà, come detto dal tecnico in conferenza stampa, il 110% da parte di ognuno dei calciatori sardi per uscire stasera dal Sant'Elia con un risultato positivo.

Per la sfida di oggi sono squalificati, intanto, l'ex Inter Miangue e soprattutto Joao Pedro, fermato per quattro turni dal Giudice Sportivo dopo il pestone ai danni di Chiesa nel corso della sfida contro la Fiorentina. Un po' acciaccato anche Cragno, che dovrebbe partire dalla panchina.

Diego Lopez dovrebbe puntare su un 3-5-2. Il portiere sarà Rafael, con davanti a lui Romagna, Andreolli e Ceppitelli, tutti al momento favoriti su Pisacane. La linea mediana dovrebbe vedere Faragò (insidiato da Van der Wiel) e il grande ex Padoin esterni, con Barella - fresco di rinnovo -, Cigarini e Ionita al centro. Farias (più di Sau) al fianco di Pavoletti in attacco.

Live Cagliari-Juventus

juventus.com

QUI JUVENTUS

I bianconeri vengono dal successo sull'Hellas Verona in campionato; più avanti nel corso della settimana la Vecchia Signora ha guadagnato l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, archiviando per 2-0 la pratica Torino. Per loro si tratta dunque di un momento di forma straordinario, da continuare necessariamente a cavalcare.

Allegri, nell'ultima conferenza stampa prima della sosta, è stato chiaro: "Bisognerà fare una partita di grande attenzione". Niente cali di tensione come al Bentegodi sabato scorso, dunque: Madama deve continuare il proprio inseguimento sul Napoli, impegnato nel pomeriggio proprio contro gli scaligeri, e non può distrarsi.

Diverse le assenze rispetto ai convocati del tecnico per questa serata: infortunati ci sono infatti Buffon, De Sciglio, Howedes, Sturaro e Cuadrado, con anche Marchisio in dubbio già dall'immediato post-derby infrasettimanale. In compenso, non c'è alcuna squalifica per i torinesi.

Max Allegri è dunque orientato verso la conferma del 4-3-2-1 con Szczesny fra i pali. A destra Lichtsteiner è leggermente favorito su Barzagli, dall'altro lato spazio ad Alex Sandro con Benatia e Chiellini (o Rugani) al centro. In mediana confermati in blocco Khedira - che ha rilasciato delle dichiarazioni qualche giorno fa -, Pjanic e Matuidi: in attacco, alle spalle di Higuain, Dybala ed uno fra Bernardeschi e Mandzukic.

Diretta live Cagliari-Juventus

juventus.com

PRECEDENTI E CURIOSITA'

Abbiamo parlato qui nel dettaglio dei precedenti. In questa competizione, il più recente dei confronti, vale a dire la gara d'andata, è stato vinto per 3-0 dai campioni d'Italia all'Allianz Stadium (reti di Mandzukic, Dybala ed Higuain), in una storica gara per il primo intervento della VAR in una partita di calcio italiano.