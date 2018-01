Cagliari-Juve, i voti: Berna match winner, Douglas Costa spaccapartita | www.juventus.com

La Juventus espugna la Sardegna Arena di Cagliari dopo un match complicato e faticoso. A decidere l'incontro è stato Federico Bernardeschi, abile ad appoggiare in rete la perfetta assistenza di Douglas Costa ad un quarto d'ora dal termine; l'ingresso del brasiliano ha cambiato il corso della partita, indirizzando i 3 punti verso Torino. Anche Szczesny ha inciso con due parate salva-risultato nel primo tempo; la difesa nel complesso regge le folate cagliaritane, mentre a centrocampo faticano tutti e tre i mediani.

Szczesny 7: Gran riflesso sul colpo di testa ravvicinato di Pavoletti, miracoloso - ed assistito dalla fortuna - su Farias: c'è anche il suo zampino sulla vittoria.

Barzagli 6.5: Solita prestazione solida. Schierato da terzino, non supporta la manovra offensiva ma è sempre impeccabile in fase difensiva.

Benatia 6: Dopo le prestazioni straordinarie degli ultimi tempi, il marocchino tira un po' il fiato: Pavoletti lo impegna e non sempre riesce a limitarlo.

Chiellini 6.5: Anche lui in alcune circostanze fatica a contenere gli attaccanti rossoblu, ma ci mette sempre anima e cuore. E, come spesso gli accade, termina la partita con il turbante.

Alex Sandro 5.5: La stagione resta in bilico. Nel primo tempo sbaglia molto a livello tecnico, nella ripresa si vede di più soprattutto in zona offensiva, ma da lui ci aspetta ben altro.

Khedira 5.5: Non offre soluzioni in fase di inserimento offensivo e soffre la pressione asfissiante del centrocampo del Cagliari. Sfortunato poi in occasione dello scontro con Szczesny che lo costringe ad uscire. (Dal 60' Mandzukic 5.5: Non entra mai in partita).

Pjanic 6: Comincia molto bene, poi si spegne con il passare dei minuti; nella ripresa fallisce una rete che non sembrava difficilissima e perde diversi palloni in fase d'uscita, ma resta comunque concentrato fino alla fine.

Matuidi 5: Il francese non è lo stesso ammirato nelle ultime uscite. In ritardo nel pressing, impreciso e falloso: probabilmente la sua peggior prestazione quest'anno.

Bernardeschi 7: Pimpante fin da subito: molto mobile, colpisce un palo e cerca sempre la giocata utile per i compagni; nella ripresa cambia ruolo e decide l'incontro con una zampata da opportunista. (Dall'80' Lichtsteiner sv)

Dybala 6: Ha il piede caldo e lo dimostra quando la sua punizione termina sulla traversa; mette in mostra buoni spunti fin quando la squadra lo supporta, poi cala. Nella ripresa si fa male e probabilmente resterà fuori per qualche tempo. (Dal 50' Douglas Costa 7: Il suo ingresso rivitalizza una squadra che si stava spegnendo. Cerca soluzioni personali senza successo, allora sceglie di mettersi al servizio dei compagni ed offre a Bernardeschi un cioccolatino da scartare ad occhi chiusi).

Higuaìn 5.5: Non è la sua serata e si vede subito. Fisicamente sta bene, ma non vede mai la porta, complici anche i mancati servizi dei compagni.

Allegri 6.5: Dalla situazione sfortunata dell'infortunio di Dybala ne ricava la mossa che decide il match. Come sempre non sbaglia la lettura.